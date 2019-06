Unha romaría popular na Lanzada lembra a Antonio Fraguas

A Asociación Airiños da Lanzada e a Concellería de Cultura de Sanxenxo celebran hoxe un acto dentro do programa "Sanxenxo Fala", Dende fai anos o domingo seguinte a Ascensión celebrase A Lanzada de Maio. É unha romaría onde participa a xente do pobo, e ven a ser un anticipo a celebración da romaría na honra a Nosa Señora da Lanzada en agosto. Os actos dan comezo ás 11.15 horas coa lectura sobre Antonio Fraguas, actuación do grupo de gaita e baile "Airiños da Lanzada". Ás 12.00 horas celebrarase unha misa na honra a Lanzada de Maio e finaliza o acto coa actuación do grupo " Onte e Hoxe".