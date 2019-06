Díaz no pactará con el PP pero también exige a BNG y PSOE la "regeneración" del gobierno

Silvia Díaz, única concejala de Avante Poio y llave municipal para deshacer el empate a ocho concejales entre el PP y el bipartito BNG-PSOE, ya tiene clara una cosa: No pactará con Ángel Moldes. Sin embargo, tampoco certifica que vaya a hacerlo con Luciano Sobral y Chelo Besada. A ambos exige un compromiso claro de "regeneración" del gobierno local. Así se acordó en la asamblea de Avante donde se valoraron las entrevistas con los principales implicados en este proceso.

Díaz deja claro que "el electorado de Poio no concedió mayorías suficientes, sino que estableció una situación donde los partidos políticos debemos seguir el mandato democrático de llegar a acuerdos para componer el próximo gobierno de Poio". Y no será con el PP "pese a su esfuerzo por encontrar coincidencias con nuestro programa electoral, ya que los puntos de partida de nuestras formaciones son diametralmente contrarios". Avante opina que "la regeneración tiene que darse desde la izquierda" y aquí centra a partir de ahora sus esfuerzos.

Dice al respecto que "analizados en su conjunto los resultados, y por coherencia con los principios fundacionales de Avante Poio, el siguiente paso será abrir una ronda de negociaciones con los partidos de izquierda para comprobar si BNG y PSOE están dispuestos a plasmar en acuerdos concretos su disposición a regenerar el equipo de gobierno y el funcionamiento del gobierno local".

"Proceso laborioso"

Estas conversaciones a tres bandas comenzarán el próximo martes y en ella Díaz presentará sus propuestas de regeneración. "Se abre un proceso que va a ser laborioso, ya que no se trata en absoluto de reeditar o prorrogar pactos anteriores añadiendo a Avante Poio. Para conseguir resultados nuevos, hay que romper con las dinámicas anteriores, reestructurar y reconvertir todo el sistema de trabajo y de concepción del gobierno municipal, y no va a ser una tarea fácil", dice la concejala electa.

Esos objetivos no se conseguirían, a su juicio, con el PP porque "los posicionamientos de la derecha conservadora que en Poio representa la formación encabezada por Ángel Moldes son irreconciliables con el proyecto de progreso por lo que trabaja Avante Poio".

Díaz señala que "contrastar propuestas programáticas municipales con un partido (el PP) que está en la oposición y que lleva más de dos décadas presentando variaciones del mismo programa que nunca tuvo la oportunidad de poder llevar a cabo es un ejercicio que puede tener su interés pero que resulta ineficaz en la práctica. Máxime cuando se trata un partido que quiere ampliar su número de votos incorporando en su discurso cualquier planteamiento político que sirva a sus intereses electorales".

El problema no es solo Moldes, sino el partido al que pertenece: "Si Ángel Moldes no es la cara del PP en Poio, no defiende el desmantelamiento de la sanidad y la enseñanza pública, no prima los beneficios de la empresa privada sobre las condiciones laborales dignas, no antepone los intereses de las grandes empresas sobre la defensa del medio ambiente, si Ángel Moldes no es el PP, se habría presentado a las pasadas elecciones con una formación independiente. Pero no lo hizo".

"No se puede disociar el PP de Poio del resto de su estructura y formas de actuar, ya que este partido ocupa el gobierno de la Xunta, y con el que discrepamos en su línea ideológica y de gestión, además de la oposición obstruccionista y partidaria que hicieron en el Concello de Poio", añade, pero el bipartito tampoco se libra de sus críticas y reconoce que será difícil resolver los problemas "con los mismos responsables que llevaron al gobierno municipal y a toda corporación a la situación actual", el BNG y el PSOE, a los que acusa de "la deriva de los últimos años, en los que la carencia de dirección, coordinación, supervisión y trasparencia es algo evidente".