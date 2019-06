Los colegios de la villa reciben ejemplares para organizar la VIII Feira de Libros Usados

El CEIP A Laxe organiza la VIII Feira de Libros Usados, que se celebrará el sábado 8 de junio en la alameda Rosalía de Castro en horario de mañana, con el objetivo de proporcionar libros usados de forma gratuita. Desde mañana lunes, los interesados en colaborar podrán aportar libros en los respectivos centros educativos o Anpas, así como en la biblioteca pública Vidal Pazos, en el Ateneo Santa Cecilia, en el Concello o en el Museo Manuel Torres. Por cada libro se entregará un vale que se podrá cambiar por libros durante la feria.

En esta feria, cuyo lema es "Ler faite máis grande", colaboran los colegios de Ardán, Seixo, Carballal, Sequelo, Inmaculada, San Narciso, Nosa Señora do Carme, O Grupo, y los institutos Chan do Monte e Illa de Tambo, con las asociaciones de Nais e Pais Fonte do Peso, Illa do Santo, Abelendos, Viñas Blancas, Aidón, Martín Herrera, San Narciso, Nosa Señora do Carme, Río Inferniño, Chan do Monte, Mariñán y A Raña.

Además de libros de todos los géneros y para todas las edades también se pueden aportar CDs y DVDs. En caso de lluvia la feria se celebrará en el pabellón del IES Illa de Tambo. La fiesta contará con la actuación de Uía Lambona e a Banda Molona.