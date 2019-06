Monte Porreiro y Barro salen a la calle para exigir la reposición inmediata de su pediatra

Vecinos de Monte Porreiro y del municipio de Barro salieron a las calles de Pontevedra para exigir la reposición de la plaza de pediatra en sus respectivos centros de salud. La Xunta de Galicia aseguró al conocerse esta convocatoria que el servicio será repuesto el 30 de junio, pero los afectados no confían en este anuncio, que aseguran que ya les hicieron anteriormente, por lo que decidieron manifestarse igualmente.

En la movilización que procedía de Barro y Monte Porreiro para concentrarse inicialmente en el recinto ferial, y luego dirigirse caminando hacia la plaza de España, exhibiendo pancartas como "Esiximos o nos pediatra", o "Sin enfermeira nin pediatra, así se nos trata" y coreando consignas como "Queremos pediatra".

Acompañaron a la comitiva los alcaldes en funciones de Barro, Xosé Manuel Abraldes y de Pontevedra, Miguel Fernández Lores.

El barrio pontevedrés carece de médico desde el pasado 25 de mayo por la jubilación del facultativo. Atendía a unas 900 tarjetas sanitarias en Monte Porreiro y casi 400 en Barro, que desde entonces están sin pediatra.

Los afectados, organizados en plataformas en defensa de la sanidad pública en ambos municipios, no confían en el último anuncio de la Xunta y se quejan de que la notificación ha llegado a los medios de comunicación y no a los colectivos vecinales, que han presentado varios escritos por registro a la Xunta solicitando información sobre este asunto. Por eso convocaron esta movilización.

Sonia Fernández, portavoz de la Plataforma pola Sanidade Pública de Barro, explicaba que los vecinos de su municipio están cada día más preocupados por este asunto, ya que los padres se encuentran sin atención pediátrica en el sistema sanitario público y sin poder seguir con regularidad el calendario de vacunaciones. "Vamos a seguir movilizándonos porque por muchas notas de prensa que envíe la consellería lo que nosotros tenemos ahora mismo es un consultorio vacío", manifestaba Sonia Fernández, de la Plataforma pola Sanidade Pública de Barro, donde "382 niños en Barro sin atender a día de hoy", subraya.

Sonia Fernández y Carlos Diéguez, portavoz de los vecinos de Monte Porreiro, subrayan que esta manifestación y otros actos de protesta previstos no se desconvocarán mientras el problema no esté solucionado y los vecinos tengan constancia fehaciente de que tanto Monte Porreiro como Barro disponen de un pediatra.

El médico, jubilado, atendía a los centros de salud de Monte Porreiro y Barro asume unas 1.300 tarjetas sanitarias. Son, por tanto, otros tantos niños que carecen de este servicio desde hace meses. En el caso de Monte Porreiro han perdido además la asistencia de una enfermera y una auxiliar, "tres puestos que ahora mismo están sin cubrir y sin ninguna explicación por parte de la Xunta", expone Carlos Diéguez. Por eso en el barrio pontevedrés temen que "la finalidad de todo esto pueda ser que quieran desmantelar el centro de salud; no lo descartamos porque todo esto no tiene otra explicación, se han jubilado tres personas en este centro de salud y no se cubren los puestos", asevera Carlos Diéguez. Denuncian que ante la falta de facultativo no saben si quiera a dónde tienen que llevar a los niños para acudir al pediatra. Están siendo atendidos, en caso de urgencia, por el médico de familia.