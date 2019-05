Silvia Díaz Iglesias "Non se van prorrogar acordos sumando a Avante, ten que ser unha rexeneración"

O seu voto é a chave ou "bisagra", como prefire chamarlle, para a alcaldía de Poio. Despois de 9 anos no goberno municipal e os últimos tres na oposición no grupo mixto, a candidata de Avante Poio, Silvia Díaz, irrumpe no Consistorio tendo a posibilidade de ser a peza que conforme o tripartito co BNG e PSOE que pode superar á forza máis votada, o PP, na carreira para formar goberno o día 15.

-¿Esperaba chegar a unha situación así cando hai uns meses formou Avante?

-Cando constituímos Avante e por tempos se iniciou co proceso electoral, presentámonos para conseguir representación. Somos realistas e sabíamos que conseguir representación sendo unha forza allea as que están ata agora no Consistorio era moi difícil conseguir superar ese listón do 5 por cento dos votantes, pero fixemos a elaboración da candidatura e o programa como se fósemos a gañar..

-Hai dúas opcións para o próximo goberno municipal: un tripartito entre BNG, PSOE e Avante ou unha alcaldía do PP. ¿Que pide Díaz/Avante para que se chegue a formar o tripartito?

-Rexeneración é a palabra que me ven primeiro á cabeza. Pero cando falamos de transparencia e rexeneración non son palabras ocas. Cando falamos de rexeneración pódese caer no erro en que nos referimos a cambio de caras e postos, cando en realidade é algo máis profundo. Falamos de cambiar en profundidade o funcionamento e a visión que ten o goberno municipal do que queremos para Poio.

-¿E para que goberne en Poio o PP?

-Convocatoria de novas eleccións e que gañasen a maioría absoluta sería o que pediría. Os veciños decidiron que o PP tiña que subir un concelleiro pero non un goberno. Estou practicamente segura que o que votou por Avante Poio non o fixo pensando en que Ángel Moldes -candidato do PP- fose alcalde, para iso votarían directamente polo PP.

-¿Pensa que Moldes ten algunha opción de ser investido alcalde?

-Despois da primeira toma de contacto con Chelo -Besada, candidata do PSOE- e Nito -Luciano Sobral, candidato del BNG- e ver a disposicións de actitude para como se vai a concretar esa configuración de un novo goberno, deberían torcerse moito as cousas non xa para que Moldes fose elixido alcalde senón para que nos chegásemos a abster e na segunda volta gobernase a lista máis votada. Sería nun escenario no que BNG e PSOE se negasen rotundamente a aceptar os plantexamentos de Avante Poio.

-¿Pode darse a entender que da por feito o tripartito?

-Non, van ser negociacións longas. Non se vai reeditar ningún acordo anterior sumando un, nin se vai aprorrogar acordos sumanddo a Avante, ten que ser unha rexeneración. Falta que nos sentemos todos á mesa e comecemos a falar en serio

-¿Nestas reunións Avante vai pedir algo concreto como algunha concellería?

-Para nós é o menos importante. Veremos primeiro se as cuestións que para nos son importantes e o resto negociarase.

-¿Algo máis enfocado á participación cidadá da que fala Avante?

-No programa levamos o Consello de Participación Veciñal que xa existe pero que non se convoca. Non recordo que se convocase dende o 2007. Pensamos que os veciños, colectivos e asociación teñen que ter a súa palabra na toma de decisións. Tamén os consellos que xa existen como o de Cultura, da Muller ou Deportes, e que teñen un carácter consultivo hai que darlle máis contido real e abrir as portas a novos colectivos e que os veciños que saian de alí saiban que son para transformar a vida do municipio de forma real, non só refrendar unha decisión que xa se tomou.

-¿Que vai aportar Silvia Díaz ao Concello?

-Creo que o paso por ser conselleira non adscrita e estar na oposición me abriu unha nova dimensión e unha perspectiva que descoñecía. Cando entrei na Corporación xa entrei no goberno e tiña unha visión que che leva a ter unha visión moi reducida e agora teño unha maior perspectiva sobre o funcionamento.

-Depuradora, polígono de Fragamoreira, seguridade vial... ¿Cales son para Avante as prioridades para mellorar Poio?

-Todas esas cuestións son de moita transcendencia e que non é unha decisión do goberno municipal pero moitas veces tómase como escusa que non é de competencia municipal. Pero o goberno municipal é o máximo representante dos intereses dos veciños e ten que saber xestionar e conseguir eses investimentos para Poio. Hai que ser moi firmes para reclamar financiación da Xunta, da Deputación, do Estado ou de quen sexa a competencia nese momento.

-Na súa conversa con Sobral por un lado, e Besada e Agís por outro, foi moi crítica co bipartito. ¿Que debe mudar o goberno local?

-Non foi unha crítica, simplemente puxen enriba da mesa a miña visión para comprobar tamén que eles tiñan a capacidade de poder entendelo. Tanto con uns como outros si que se entende que é necesario unha mellora no funcionamento e xestión. Primeiro debe haber coordinación entre os membros do grupo de goberno, planificación e control do gasto e optimización recursos humanos para poñelos ao servicio das necesidades dos veciños.