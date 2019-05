Silva dice que no se perfilará el futuro gobierno provincial hasta después de la constitución de los gobiernos locales

Primero los ayuntamientos y después ya se verá la Diputación. La presidenta en funciones del ente provincial, la socialista Carmela Silva, aplazó esta mañana cualquier tipo de valoración sobre la composición del futuro gobierno del ente provincial y si este va a ser compartido con el BNG, como hasta ahora; o lo asumirá el PSOE en solitario.

Silva apeló a su "seriedad y rigurosidad" para explicar que, cuando toda la provincia está pendiente de la constitución de los Concellos y de la formación de pactos "para formar los gobiernos del cambio" en toda la provincia, no es el momento de hacer especulaciones sobre el futuro gobierno de la Diputación. Por lo tanto, pidió ahora "protagonismo" para los ayuntamientos hasta la constitución de los mismos el 15 de junio. "Hasta que eso suceda no vamos a estar a otra cosa", dijo la presidenta en funciones sobre el futuro gobierno provincial.

La política socialista sí aprovechó su comparecencia para dar las "gracias a todos os candidatos socialistas" dado que considera que "hicieron un gran esfuerzo y una gran campaña" que ha llevado al PSdeG a ser "el partido más votado y la primera fuerza en la provincia" algo que "ya veníamos diciendo e iba a suceder" por que "lo veíamos en la calle". También hizo un reconocimiento especial al secretario general del PSdeG-PSOE en la provincia, David Regades.

Silva insistió que, en todo caso, el protagonismo es ahora para el propio secretario provincial socialista, los candidatos y los ayuntamientos "para que conformen gobiernos de progreso" y que, mientras tanto, "nada se está hablando del gobierno de la Diputación, eso se hará después del día 15", afirmó.

Silva también cree que debe ser "respetuosa" con el procedimiento del propio partido a la hora de señalar quien seguirá al frente del ente provincial, a pesar de reconocer que "ustedes no tienen duda de que el partido me va a proponer para continuar en el cargo", pero insistió en respetar los tiempos.

También señaló que los resultados electorales tan favorables al PSOE, a un diputado de la mayoría absoluta, no cambian su percepción tan positiva de estos cuatro años de cogobierno con el BNG: "Lo llevo diciendo cuatro años y no voy a decir ahora algo distinto", explicó. "Esto, además, es algo que saben los 900.000 habitantes de esta provincia, que este fue un gobierno que transformó esta Diputación y por ello estoy absolutamente satisfecha y orgullosa de los 14 diputadas y diputados que lo integran". Por último, aseguró que la decisión de continuar en solitario o apostar por renovar el pacto de gobierno no va a ser una decisión que adopte únicamente ella, sino que se tomará "de forma colaborativa". "Ya saben que yo no soy de tomar decisiones unipersonales sino que siempre trabajo en equipo", indicó.