MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ "En Galicia la aceptación social de la adopción es superior a la media española"

La socióloga María José Rodríguez será hoy una de las ponentes del Congreso Galego de Adopción e Acollemento, un simposio que organiza la Asociación Manaia y en el que esta investigadora presentará su estudio sobre la opinión y la actitud de la población española sobre la adopción y el acogimiento.

- ¿Existe un perfil de las personas que adoptan o es ya demasiado variado?

-Lo hay, hay un perfil de quienes deciden vivir un proceso de creación de familia o ampliarla a través de la adopción y el acogimiento. Pero es verdad que si bien estaba muy definido hace una década cada vez ese perfil se diluye más.

- ¿Ya no influyen variables como el estrato socioeconómico?

-Esas variables de corte socioeconómico antes eran muy determinantes en ese perfil, ahora ya no tienen tanta relevancia. Las cuestiones de identidad, de preferencia política o religiosa, antes también eran muy importantes y ahora cada vez se va diluyendo muchísimo más. De tal modo que ya no hay un perfil definitivo o es muy poco concreto para, por ejemplo, canalizar las acciones de captación o reclutamiento, cada vez es más heterogéneo. Y a ello también contribuye que cada vez más las nuevas formas de familia acceden a la adopción y al acogimiento. Antes fundamentalmente eran parejas que no podían tener hijos o que tenían problemas de fertilidad y ahora hay una rica variedad de familias.

- ¿Cuáles son esos nuevos adoptantes?

-Las familias monoparentales, familias LGTBI, familias reconstituidas, y eso también contribuye a darle una heterogeneidad muy importante. Antes eran fundamentalmente parejas heterosexuales que no podían tener hijos biológicos. La presión natalista en España es muy importante y en esos contextos, con las técnicas de reproducción asistida todavía en una fase sin gran aceptación social, la adopción parecía una buena opción. Pero con el paso del tiempo se va aceptando cada vez más mayoritariamente el recurso a las técnicas de reproducción y a la adopción. Los sociólogos hablamos de un proceso de postmodernización de la cultura de la familia, la sociedad tolera, no sanciona ni estigmatiza, modelos de familias ya sean creados a través de modelos de alianza, del matrimonio o la cohabitación, de afiliación como adopción e hijos biológicos, gestación por sustitución etc. Y al tolerar esas formas la heterogeneidad de las formas familiares es muy grande, lo que ayuda a que la adopción tenga tanta acogida, ya no se piensa en ella como segunda opción.

- ¿Hay diferencias entre los que adoptan y los que acogen?

-Sí que las hay, de entrada mientras que la adopción está ampliamente aceptada, en torno al 95% de la población en toda España muestra una aceptación generalizada de la adopción, les parece un recurso estupendo, el porcentaje baja hasta alrededor del 70% en el acogimiento. Hay una separación muy importante. Y luego en concreto cuando les preguntas a quienes valoran muy positivamente la adopción si se verían alguna vez como padres adoptivos o acogedores desciende a un tercio. Y luego si les preguntan cuál es tu preferencia, si la adopción o el acogimiento, éste vuelve a quedarse en torno a un tercio.

- ¿Ha cambiado en los últimos años la opinión de los españoles sobre la adopción o el acogimiento?

-Es que no se sabe, porque esta es sorprendentemente la primera encuesta que se hace a nivel español. Con la modificación de la ley había una intención en la política pública de potenciar el acogimiento, dado el elevado número de niños que permanecen institucionalizados, y también se buscaba estimular la adopción abierta, el contacto entre la familia de origen y la adoptiva. A lo que se apela es a la sociedad, a sus actitudes y opiniones para que la política sea efectiva y ese fue el marco en el que situamos nuestra investigación. Se buscaba saber cuál es la opinión sobre estas iniciativas y no tenemos encuestas con anterioridad para poder comparar, pero sí podemos hacerlo con otros países.

- ¿Qué conclusiones se pueden extraer de la comparación con otros países?

-Nos fijamos en investigaciones sistemáticas, como las que se han hecho en Estados Unidos, y aunque nos pudiera parecer sorprendente los niveles de aceptación en España y Estados Unidos son prácticamente los mismos. Sabemos que no lo fue en el pasado en Estados Unidos y ha ido creciendo en paralelo a las nuevas formas de familia.

- ¿Difiere Galicia en estos temas con respecto al resto del estado?

-Bueno, son muchas comunidades autónomas y algunas tienen sus particularidades. Galicia tiene algunas respecto a la media general, por ejemplo en Galicia la aceptación social con respecto a las adopciones está en torno a los 5 o 10 puntos de la media española pero no así en el caso del acogimiento.

- ¿Sigue siendo el no poder tener un hijo biológico la principal motivación para adoptar?

-Les hemos preguntado, a los que decían que estarían dispuestos a considerar la adopción y el acogimiento les preguntamos qué los motivaría, y nuevamente nos hemos vuelto a encontrar con algo que rompe la imagen que tenemos de las familias adoptivas pero que entra muy en la línea a esto que estamos hablando de las nuevas formas familiares. Nos hemos encontrado que el interés no se centra en el desarrollo de los elementos que podemos identificar con los padres (quiero para un hijo para darle mi herencia, ponerle mi nombre, motivaciones centradas en los padres) sino motivaciones centradas en los niños, por ejemplo darle un hogar para que tenga un entorno familiar. Y eso hace que se acerquen otros modelos de familia que no son aquellos que buscaban tener un hijo biológico, tener problemas de fertilidad no está siendo la motivación más señalada.