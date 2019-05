DANIEL CARPIO "La importancia del microbioma es tal que se le llama el nuevo órgano humano"

La Semana sobre Enfermidades Inflamatorias Inmunomediadas que hoy concluye en el Hospital Montecelo y en la que colaboran profesionales y cinco asociaciones de pacientes contó ayer con el especialista en Digestivo Daniel Carpio. El profesional del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) centró su intervención en un tema novedoso, el microbioma, cada vez de más actualidad por los estudios que lo vinculan con varias enfermedades y con nuestra capacidad de recuperación.

- ¿Qué es el microbioma?

-Es todo el conjunto de bacterias que está en nuestro cuerpo, bien sobre la piel, en el intestino o en cualquiera de los otros sitios donde existan bacterias. Las bacterias están por todos lados, en el aire, tierra, agua, y también están en nuestro cuerpo. Ese conjunto de bacterias que habitan con nosotros se llama microbioma humano. Esas bacterias están ahí por una relación de mutuo beneficio: ellas se benefician de nosotros y nosotros en parte también nos beneficiamos de ellas cuando estamos en equilibrio.

- ¿Por qué son tan importantes?

-Primero, porque son muchísimas, se calcula que hay 100 trillones de bacterias que componen el microbioma humano, lo que supone 10 veces más que células humanas, somos más bacterias que células. Y luego porque hemos empezado a descubrir para qué valen porque, claro, si están ahí y son tantas tienen que tener algún tipo de función, y se ha visto que son un montón. Sobre todo son funciones de defensa, impiden que bacterias más agresivas puedan entrar y hacernos daño, pero también nos valen para regular nuestro sistema inmune, cuando tenga que estar más o menos activo, y una función muy importante está relacionada con el metabolismo, ayudan a hacer la digestión, a producir ciertas sustancias que nosotros no somos capaces de producir como algunas vitaminas o ácidos grasos. Y a todo ello se sumarán muchas funciones que todavía no conocemos. Solo por lo que sabemos hasta ahora la importancia del microbioma es tal que se lo llama el "nuevo órgano" del ser humano.

- Es un tema novedoso del que apenas se hablaba hasta hace unos años.

-Más o menos hasta hace unos diez años porque hasta ahora no teníamos las técnicas para poder investigar esa cantidad ingente de bacterias. Los sistemas que había eran cultivarlas, pero estamos hablando de trillones, entonces hasta que no tuvimos la tecnología de secuenciación de genes, la misma que se utilizó para el genoma humano, no podíamos avanzar. Esa tecnología se está usando para detectar el genoma de todas estas bacterias y eso nos ha permitido empezar a conocerlas. Ahora estamos empezando a descubrir qué bacterias hay ahí, qué papel tienen y su asociación con numerosas enfermedades.

- ¿Con cuáles podrían relacionarse?

-No solo con las dolencias de las que hablamos aquí, inflamatorias inmunomoduladas, sino también con la obesidad, algunos tipos de cáncer, algunas enfermedades psiquiátricas. Son varios tipos en los que no es que sean la única causa pero sí que el microbioma humano puede tener alguna influencia.

- Se ha llegado a afirmar que tenemos un segundo cerebro en el estómago, ¿es exagerado?

-Es un titular ( sonríe) pero es cierto que dentro de nuestro intestino producimos muchas sustancias, neurotransmisores que son muy parecidos a los que hay en el cerebro, a las moléculas que se utilizan para comunicar las neuronas entre ellos, muy parecidos o los mismos. Y segundo, se ha descubierto que algunas bacterias de ese microbioma intestinal son capaces de producir moléculas que también tienen actividad a nivel cerebral. Con lo cual no es que sea un segundo cerebro pero sí que comparte muchas moléculas que utiliza el cerebro para comunicarse.

- Hasta donde sabemos, ¿podemos hacer algo por cuidar esta parte casi desconocida de nuestro organismo?

-Es que ahora efectivamente es muy complicado porque es todo muy reciente y todavía no tenemos claras grandes pautas. Nos falta muchísima investigación para conocer en detalle pero en general se puede decir que hay un microbioma sano, que nos ayuda en general a estar más saludables, y un microbioma alterado que es el que tiende a predisponer a esas enfermedades de las que hemos hablado. Y si que se ha visto que la dieta de alguna forma puede influir, no es que sea el único factor pero puede influir.

- ¿Qué alimentación recomienda para un microbioma más sano?

-Dieta sana, lo que se relaciona cada vez más con un microbioma sano no es que comamos un determinado alimento, ni quinoa ni aguacate ni estas cosas que se oyen, pero sí una dieta de tipo mediterráneo, con mucho consumo de frutas, verduras, legumbres, pocas carnes rojas, no excesivo consumo de lácteos. En general se asocia a un microbioma más sano que esa dieta hecha a base de productos industriales o en general productos poco naturales. No es el único factor, pero es uno de ellos.

- Siguiendo la lógica de cómo actúa el microbioma, ¿es cierto que podemos incrementar los niveles de energía o incluso cambiar nuestro ánimo mediante la alimentación?

-Claro, todo este tema está todavía en pañales y con los años iremos conociendo más, pero es cierto que si decimos que una de las funciones que tienen estas bacterias es producir algunas sustancias que pueden tener efectos a nivel cerebral si las ayudamos ellas a su vez nos pueden ayudar. Si con la dieta somos capaces de ayudar a nuestras bacterias buenas, a que nuestro microbioma sea más sano, también ellas nos puede ayudar a producir sustancias que proporcionen un mayor bienestar. Hay algunas alteraciones del microbioma intestinal que se han relacionado con enfermedades psiquiátricas, con lo cual y aunque todavía estamos en pañales quizás la investigación vaya por ahí.