"As siglas do PP representan todo contra o que levo traballando"

-¿Entraría Silvia Díaz nun goberno co PP?

-Non. Clarisimamente non. As siglas do PP representan todo aquilo contra o que eu levo traballando todo este tempo: o desmantelamento do público, privatización, reformas laborais... Defendo o oposto do que defende o PP e o PP de Poio é do PP. Noutro mundo, se Ángel Moldes e a súa candidatura se houbesen presentado como independentes e non no PP, estaríamos tendo outra conversa.

-¿Que espera dese encontro que terá mañá con Moldes?

-Espero poder transmitir o meu respecto máximo polo electorado que representa os 8 concelleiros que conseguiu. Xa lle din os parabéns polas resultados obtidos. Tamén transmitirlle que aquilo onde o goberno e oposición poidan propoñer e levar a cabo iniciativas para os veciños de Poio, presente quen a presente, poidamos deixar ao lado intereses partidistas ou persoais e antepoñamos o interese colectivo.