"El único indiscutible en la lista es el alcalde; la vida da muchas vueltas y las circunstancias varían"

-¿Qué retos se marca para este mandato?

-Ya se sabía que Luís Bará y Vicente Legísima abandonaban el Concello, y ahora se añade Anxos Riveiro, al quedar fuera de los concejales elegidos. ¿Lo esperaban o entraba dentro de sus previsiones al figurar en el puesto 12?

-Sinceramente, siempre pensé que sacaríamos 12 y de hecho estamos ahí, a 87 votos, porque parece que esto fue la debacle, pero de lograr 87 votos más hubiéramos repetido el resultado. No se trata de prescindir de nadie, aunque lo cierto es que el único que no es prescindible es el alcalde, vale. Los demás fueron cambiando de responsabilidades y de puestos y a lo largo del mandato puede haber altas y bajas. Ya veremos.

-Dice que el alcalde es el único imprescindible, pero no es eterno. Usted mismo lo ha reconocido alguna vez.

-Eso nunca se sabe. Yo dije que en este mandato, en la conformación de la lista, el único indiscutible es el alcalde y los demás van en la lista según unos criterios. Nunca digas de esta agua no beberé. Si hace dos décadas me dicen que soy a ser alcalde veinte años, me parecería una coña. Yo que sé, la vida da muchas vueltas y las circunstancias varían. Vamos partido a partido.