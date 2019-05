Tres plazas sin cubrir en el barrio pontevedrés hacen temer a los vecinos que "quieran desmantelar el centro de salud"

El pediatra que atiende a los centros de salud de Monte Porreiro y Barro asume unas 1.300 tarjetas sanitarias. Son, por tanto, otros tantos niños que carecen de este servicio desde hace meses. En el caso de Monte Porreiro han perdido además la asistencia de una enfermera y una auxiliar, "tres puestos que ahora mismo están sin cubrir y sin ninguna explicación por parte de la Xunta", expone Carlos Diéguez. Por eso en el barrio pontevedrés temen que "la finalidad de todo esto pueda ser que quieran desmantelar el centro de salud; no lo descartamos porque todo esto no tiene otra explicación, se han jubilado tres personas en este centro de salud y no se cubren los puestos", asevera Carlos Diéguez.

Los portavoces de los afectados de Barro y Monte Porreiro denuncian que ante la falta de facultativo no saben si quiera a dónde tienen que llevar a los niños para acudir al pediatra. Están siendo atendidos, en caso de urgencia, por el médico de familia. Esto ocurría anteriormente cuando el pediatra titular de la plaza estaba de vacaciones y en ambos centros de salud se quedaban sin esta atención hasta la reincorporación del médico.

En todo caso, los portavoces vecinales se declaran convencidos de que "si no nos movilizamos aquí no se repone el pediatra".