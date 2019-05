Revenga ve "muy complicado" que Lores gobierne en solitario: "El PSOE tiene amarrado al BNG"

Gregorio Revenga, el único concejal de Ciudadanos en la futura corporación municipal, calificó ayer de "éxito" los resultados de su formación, pese a perder 126 votos, porque se mantuvo un edil "pese a sufrir el voto útil que el PP siempre saca a relucir". Tras anunciar que hará una oposición "constructiva y leal", apuntó que el BNG "tiene muy complicado gobernar en solitario". "No soy un experto, pero lo veo difícil porque el PSOE tiene amarrado al BNG, quiera o no quiera y no puede gobernar con acuerdos puntuales".

"Antes el señor Fernández Lores tenía dos almohadas donde apoyarse y ahora solo tiene una", ha señalado en referencia a Marea Pontevedra. "Si estuviera en la misma tesitura pondría en valor mis cuatro concejales", ha añadido.

La formación naranja ha felicitado al BNG por la victoria, al PP por subir dos escaños y al PSOE por mejorar los resultados de hace cuatro años. "Nosotros también nos felicitamos, ya que hemos logrado mantener ese concejal tan importante para la consolidación de Ciudadanos", señaló Revenga.

"Viendo lo que ha pasado en otras formaciones lo podemos considerar un éxito", indicó en referencia a la candidatura de Marea que ha quedado sin representación en la corporación municipal. Por este motivo ha felicitado a todos sus compañeros de partido, militantes y simpatizantes. "Con muy poco hemos sacado mucho", añadió.

Revenga no cree que en estos resultados haya influido el relevo de la anterior cabeza de lista y concejala María Rey, ya que defiende que lo importante era la marca Ciudadanos "que está muy por encima de los nombres". En este sentido declina "hablar de pasado" y prefiere encarar el nuevo tiempo político para el que anuncia que ejercerá una oposición "constructiva y leal, siempre con la verdad por delante".

Sobre la postura que adoptará Ciudadanos en el pleno de investidura del próximo día 15 de junio, Goyo Revenga apunta que llevan "una estrategia nacional" y está esperando a lo que se determine en las próximas reuniones programadas.