Grazas por defender a nosa lingua

A lingua é o tesouro que nos legaron os nosos devanceiros e o noso xeito de estar no mundo. Promover o seu uso e valorizala durante todo o ano é a vocación das asociacións de veciños, culturais, sociais e tamén dos equipos de normalización lingüistica dos centros de ensino e de traballo que onte se deron cita no Pazo de Mugartegui.

O alcalde, Miguel Fernández Lores, encabezou unha recepción a estos colectivos e profesionais e en nome dos veciños de Pontevedra agradeceulles o seu compromiso co idioma e o traballo que desenvolven a cotío para que o galego esté presente nos encontros veciñais, culturais, no ensino, nos centros de traballo ou no deporte.

Con esta recepción pechou formalmente Maio Mes da Lingua, un programa que nas últimas semanas desenvolveu ata 40 actividades. Éstas sumarían máis dun cento se se enganden as escolares, que tiveron lugar nos centros de ensino.

A organización lembra que o encontro de onte serve tamén de "punto de conexión entre as distintas persoas e colectivos comprometidos coa lingua e intercambio de experiencias e como escenario xerador de sinerxías futuras".

Aínda que Maio Mes la Lingua pechou oficialmente, terá epílogos. O primeiro será hoxe "Intempériome" de Xela Arias, un recital organizado pola Libraría Paz que convocará a Ana Romaní, Cristal Méndez, Marga do Val e Susana Trigo no pazo de Mugartegui a partires das 20.30 horas.

Mañá ás 17.30 horas a praia fluvial acollerá Sementinhas, unha sesión de xogos na area contos organizada por Semente Ponte Vedra (inscricións no 600775008 en pontevedrasemente@gmail.com); ás 19.30 horas entregaranse no Pazo os premios do Certame de Relato Curto e ás 20.30 na Casa da Cultura de Lérez Carlos Morgade falalará de "Antonio Fraguas, o etnógrafo de Cotobade".