Charla sobre Astronomía e saída fotográfica dentro das Xornadas de Ciencia enGalego

Dentro das Xornadas da Ciencia en Galego, que organiza a Asociación Queremos Galego Marín, o venres 7 de xuño ofrecerase unha charla sobre Astronomía, cunha saída fotográfica nocturna á lagoa de Castiñeiras.

Estas Xornadas celébranse no salón de actos do Museo Manuel Torres co obxectivo principal de "combater aqueles prexuízos lingüísticos que instalan no imaxinario colectivo a idea de que o galego non é un idioma válido para a ciencia".

Nas xornadas participa ponentes como Manuel Vicente, director do programa de radio Efervesciencia, ou Dositeo Veiga, redactor da páxina web Ceos Galegos.

Cancelación

Por outra banda, Queremos Galego Marín informou de que por motivos profesionais do conferenciante, a organización vese na obriga de suspender a charla prevista para mañá venres 31, que se anunciou onte.