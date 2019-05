Ence da empleo indirecto a cerca de un millar de transportistas en Galicia La patronal del transporte en la provincia, Asetranspo, defiende la actividad de la pastera como importante fuente de ingresos para el sector

La Asociación de Provincial de Empresarios de Transporte de la provincia de Pontevedra, Asetranspo, considera la actividad de Ence una fuente de ingresos principal para más de 900 trabajadores del sector en Galicia. El presidente de la esta entidad, Ramón Alonso, que también ocupa el cargo de vicepresidente de la federación gallega del transporte, indica que la actividad de la pastera supone la principal fuente de ingresos para 250 camiones diarios que transportan madera a la planta.

Esta cifra , que se duplica si tenemos en cuenta la salida diaria de mercancía terminada desde Ence a Hernani, Barcelona, Francia y Valencia, fundamentalmente, se ve incrementada por otros 75 camiones que suministran otras materias primas a la factoría diariamente. En la mayoría de estos vehículos trabajan dos personas, por lo que el número final de empleados sobrepasaría los 900.

"El 90% de estos vehículos trabaja en exclusiva para Ence; son camiones especializados que difícilmente encontrarían otra actividad si se produjese el cierre de la pastera", afirma Ramón Alonso. "La postura de Asetranspo ante un posible cierre de Ence es de preocupación porque afectaría gravemente no solo a los trabajadores de Ence y al sector del transporte, sino también a la hostelería (hay que pensar que esos trabajadores comen en establecimientos de restauración), a la logística que conlleva por el volumen de almacenes y naves en los que se guarda la pasta de papel, al movimiento económico que supone el transporte semanal de 5.000 toneladas de mercancía que sale en barco desde Marín al centro de Europa, y por supuesto al sector forestal: se habla de 650.000 propietarios que venden madera a Ence, de una facturación de 205 millones en eucalipto y 75 millones en pino". Ramón Alonso, que también ocupa el cargo de vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, CEP, añade: "No entiendo por qué comunidades de montes y alcaldes no se pronuncian".