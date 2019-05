CONSTANTINO CORDAL "No sé si la racha del PSOE le dará para tumbar a Feijóo pero es su mejor momento histórico"

El Ateneo y la Universidad de Vigo reunieron ayer a especialistas en Derecho Constitucional, Público, Ciencias Políticas, Sociología y Administración Pública con la invitación de analizar el intenso ciclo electoral de este 2019. Entre los convocados a repasar los resultados y debatir sobre sus causas, el profesor de la Universidad de Vigo y especialista en Ciencia Política Constantino Cordal.

- ¿Qué análisis hace del resultado de las municipales en Galicia?

-La influencia de las elecciones generales todavía pesó en estas municipales y también el hecho de que coincidiesen con las europeas. ¿Qué implicó eso? Que la llamada al voto útil que se había hecho en las elecciones generales y que favoreció al Partido Socialista todavía tuvo repercusión ahora, en estas municipales. Y en toda Galicia se ha visto de un modo muy claro.

- La tendencia alcista del Partido Socialista arrancó mucho antes

-En las elecciones generales que se celebraron hace menos de un mes por primera vez el Partido Socialista superó al Partido Popular en número de votos en Galicia y ahora no lo superó pero si que obtuvo unos resultados históricos y eso tuvo su influencia no solamente en las ciudades sino en las villas. Esa influencia es la primera conclusión que podemos extraer.

- ¿Qué opina de los resultados en el municipio de Pontevedra?

-Probablemente esto también tuvo su influencia. Vemos que igual las expectativas del BNG eran mayores, confiaban en lograr la mayoría absoluta, sabemos que perdieron un concejal y esa es la reflexión que tendrá que hacer el BNG pero aún así, aún perdiendo Lores un concejal son unos resultados buenos para ellos. No creo que sean tan buenos en el resto de Galicia porque, bueno, no lograron sus objetivos de representación.

- ¿En el caso de las Mareas?

-Sabemos todos que no fueron unos buenos resultados ni mucho menos, exceptuando un par de casos, de localidades en toda Galicia, donde sí experimentaron un cierto crecimiento. Del resto se vieron afectadas por todo el proceso de conflictividad interna y de separación en distintas marcas electorales.

- En plena resaca electoral hubo quien les auguraba poco menos que la extinción...

-No, no. A ver, lo que creo que hay que hacer es repensar ese espacio a la izquierda del Partido Socialista. No es exclusivo de Galicia, ya vemos que pasó en Madrid también. Desde la izquierda alternativa al Partido Socialista y desde el campo galeguista y nacionalista hace falta hacer una reflexión y tener las ideas claras de qué espacios se quieren conformar hacia el futuro y evidentemente tender más hacia la unificación que hacia la separación. Porque está claro que con tanta división interna los resultados que se volverían a cosechar son los que se obtuvieron ahora.

- Resta entre los protagonistas de este análisis el Partido Popular

-Entiendo que en el Partido Popular tiene que haber también un proceso de reflexión porque desde luego si hacemos un análisis en perspectiva histórica para el PP son unos resultados muy malos en Galicia.

- Dentro del descalabro, permítame, lo del PP pudo ser mucho peor. Pontevedra es un buen ejemplo

-A nivel municipal funcionan muy bien las estructuras que ya están muy armadas y engrasadas, y el Partido Popular es evidente que sigue conservando una estructura y una maquinaria a nivel local muy poderosa. Y eso se ha visto en el caso de Pontevedra y se ha visto en otras provincias también, por lo tanto los resultados creo que son malos para el PP, sobre todo si los analizamos en perspectiva histórica, comparando con procesos electorales anteriores, pero como bien dice pudieron ser peores.

- ¿No le sorprende la falta de autocrítica en el partido hegemónico de la derecha?

-Mucho, me sorprende la lectura que está haciendo tanto de las elecciones generales como de estas. Me sorprende también que no hubiese una discusión más amplia, un debate más intenso sobre la continuidad de Casado al frente del partido, la verdad es que me parece? No sé, creo que no lo están analizando en profundidad, hay un cierto conformismo con los resultados impropio una fuerza que aspira a ser hegemónica en España, no debería conformarse con unos resultados que son malos. ¿Que podrían ser peores? Si, pero son malos si los comparamos con los tenía el PP hasta ahora. Y me sorprende que aún no se esté debatiendo con intensidad la idoneidad o no de que Casado siga siendo el líder del PP. La verdad es que sí, estoy sorprendido porque entiendo que el PP tiene que abrir un debate en profundidad sobre hacia dónde quiere ir ideológicamente y quién puede ser su mejor líder para volver a situarse como primera fuerza política en España.

- La ultraderecha no tiene éxito en Galicia

-No, en este caso yo creo que podemos alegrarnos, o yo personalmente me alegro de que la ultraderecha no tenga ningún espacio en Galicia. Esto tiene que ver con la maquinaria y la estructura sólida de la que hablamos que sigue conservando el PP en Galicia. Esa solidez está siendo un freno para otras opciones para VOX y un obstáculo para que Ciudadanos se pueda implantar con fuerza aquí, su nivel de implantación en el resto de España es muy superior al de Galicia y eso también tiene que ver con la fuerte implantación del PP y la solidez de su estructura en Galicia.

- Y, finalmente, los ganadores ¿Espera que al PSOE le dure la racha hasta las autonómicas?

-(sonríe) Ahora mismo tiene el viento de cola y es la opción que la ciudadanía identifica como ganadora, y eso es un valor añadido antes de afrontar un proceso electoral. Muchas veces en caso de duda los votantes apuestan por el caballo ganador y el Partido Socialista en estos momentos tiene todo para conseguir sus expectativas en las autonómicas que se celebrarán esperamos que en el plazo de un año. No sé si esa buena posición va a ser suficiente, si la buena racha del PSOE le dará para conseguir tumbar a Feijoo pero está ante el mejor escenario que se recuerda en Galicia, es su mejor escenario histórico, no tiene probablemente antecedentes.

- ¿Cree que de en las próximas autonómicas influirán los resultados de estos comicios que acaban de celebrarse

-Es evidente que los procesos electorales, y a pesar de que la gente distingue a la hora de votar entre unos comicios y otros, siguen teniendo mucha influencia sobre los siguientes. Siguen teniendo influencia, sobre todo cuando están muy próximos en el tiempo, por ejemplo Pedro Sánchez y su equipo fueron lo suficientemente hábiles para medir bien los tiempos de los comicios electorales y sacarle la mayor rentabilidad posible. Probablemente si las elecciones generales se produjesen después de las municipales igual el resultado para el Partido Socialista no era tan bueno como el que fue finalmente, así que habrá que ver si ese buen posicionamiento también le ayuda ante Feijoo.