La conclusión del último tramo permitirá abrir por completo la autovía do Morrazo en un mes

Las pruebas de carga del nuevo viaducto de A Fraga concluyeron con éxito ayer a última hora, tras una jornada entera de operaciones que fueron supervisadas por la mañana, directamente, por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, acompañada por autoridades locales como la alcaldesa de Moaña. Leticia Santos, y el regidor de Bueu, Félix Juncal. Ahora la empresa constructora del último subtramo de la autovía -la UTE integrada por Covsa y Taboada y Ramos- encara las últimas tres semanas de trabajo. Aunque en un principio se apuntaba al día 21 de junio como el ideal para poner en servicio el último tramo de la autovía, la conselleira evitó ayer dar una fecha concreta, recordando que la extensión de las últimas capas de aglomerado dependerá del tiempo, y si llueve se podría retrasar todo el plan. De todas formas, sí que adelantó que a finales de junio la Autovía do Morrazo estará plenamente operativa.

La comprobación del estado de servicio del viaducto consistió en someter a tensión uno a uno cada vano. Son en total 9 vanos, ocho de ellos de 37 metros de largo y otro de 43 metros. Los operarios comprobaron cada tramo durante más de una hora. Primero midieron el puente en vacío. Después su descenso con un camión en cada extremo y finalmente con dos camiones en cada extremo, estacionados a 60 centímetros del borde del viaducto. Cada camión cargado pesaba 51 toneladas y cada estructura se probó con un total de 164 toneladas, cumpliendo a la perfección, al no acercarse a un descenso de 1,8 centímetros, que era el margen de tolerancia fijado por los técnicos.

Ethel Vázquez recordó que el tercer y último subtramo en obras, entre el enlace de Meira y la primera salida de Cangas, tiene una longitud de 3,8 kilómetros y culminará "unha infraestrutura clave para mellorar as comunicacións, a seguridade e o desenvolvemento económico do Morrazo". Indicó que son 55 operarios los que trabajan cada día en estos momentos en la obra, con 20 vehículos pesados "para cumprir co cronograma". Todas las estructuras están acabadas, tanto el viaducto como los pasos inferiores y superiores. La previsión es iniciar en la primera semana de junio la extensión de la capa de rodadura.

El grado de ejecución total es del 93% y la inversión total de la Xunta en este tramo supera los 18 millones de euros. La conselleira se mostró agradecida con los conductores de la comarca "que soportaron con paciencia as molestias que causan estas obras".

En lo que respecta a la seguridad del talud de la salida de Cangas, desprendido a finales de enero, Ethel Vázquez adelantó que trabajan "con intensidade" para que quede listo antes de la puesta en servicio del último subtramo de la autovía. "É un enlace que xa tivo desprendementos en 2014. Respondeu ben despois, pero coas choivas intensas viuse afectada outra zona. Estamos analizando o noiro na súa totalidade cunha actuación conxunta e global para evitar novos desprendementos".

Sobre la posibilidad de un embudo para el tráfico en el final de la autovía, en donde pasará de nuevo a un Corredor de dos carriles hasta Aldán, la conselleira aludió al diseño de los técnicos. "A fluidez do tráfico estará garantida, porque os treitos desdobrados son os de máis intensidade media de vehículos".

En estos momentos los operarios están instalando también el trámex entre los dos viaductos, para evitar caídas por un hueco que se cubre con una estructura de malla metálica con capacidad para soportar más de 400 kilos por metro cuadrado. El viaducto estará listo con el tramo que falta del pretil metálico de su cara interior.

Este misma semana quedarán construidos los metros que restan de la mediana de hormigón entre los viejos y los nuevos carriles. El 3 de junio se extenderá la capa de rodadura y el día 10 debe desviarse todo el tráfico ya por los nuevos carriles para extender el aglomerado en los antiguos, antes del pintado final y de la puesta en servicio definitiva. Los nuevos accesos están finalizados a falta de la señalización y pintura.

Finalmente, los operarios están instalando un cierre perimetral para reducir el permanente riesgo que supone la entrada de animales a la propia autovía. Incluye pasos de evacuación para los animales salvajes.