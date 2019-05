"A xente valorou un modelo participativo e transparente"

Otro de los grandes triunfadores de la noche electoral fue Xosé Manuel Fernández Abraldes. El alcalde de Barro del BNG también colocó al partido nacionalista como primera fuerza política en Barro y obtuvo la mayoría después de cuatro años de gobierno coaligado con el PSOE. "Os nosos cálculos pasaban por convertirnos na primeira forza política no Concello, hai catro anos non quedamos moi lonxe do PP, pero era un reto moi importante derribar a potente estructura que ten ese partido, polo que cando acadamos á maioría absoluta foi algo que nos deixou moito máis satisfeitos", explicó Abraldes.

Para el regidor nacionalista, los resultados son también la "constatación de que a xente valorou un modelo de xestión e un traballo máis participativo e transparente" frente a la etapa anterior. "Puideron facerse máis ou menos obras", explicó, "pero penso que o que máis valoraron os veciños foi esa forma distinta de gobernar, algo que nos produce gran satisfacción".

En cuanto al hecho de que el BNG rentabilizase más que su socio de gobierno socialista el trabajo realizado en el anterior mandato, Abraldes reconoce que "a campaña polarizouse moito". "É verdade que cando estás no goberno a Alcaldía ten un plus"; reconoce, pero cree que sobre todo fue la campaña realizada por el PP, que calificó de "sucia", lo que "polarizó" las elecciones y finalmente "a xente respondeu apoiando ao que pensou que sería o valor máis seguro" para impedir la vuelta al poder de los populares y de Landín Eirín. "Nós fumos capaces de transmitir que éramos o valor seguro para impedir ese retorno ao pasado", finalizó.