PP y el bipartito arrancan la carrera por el voto de Avante Poio para tomar la alcaldía

Las elecciones del 26M dejó abierto un nuevo panorama político en Poio. Por primera vez en lo que va de siglo, irrumpe en el Consistorio un partido diferente al del BNG, PSOE y PP, saliendo elegida la candidata de Avante Poio, Silvia Díaz. Pese a la novedad del nuevo partido que entra en escena, Díaz no es ni mucho menos una novata, pero tras 12 años como concejala -9 con el BNG y 3 como no adscrita-, si bien, nunca antes se vio en una situación similar a la actual.

Y es que el si bien el PP consiguió 8 concejales, uno más que en 2015, podría no bastarle para que su candidato, Ángel Moldes, fuese nombrado alcalde. Tampoco le llega al BNG, que bajó de 7 a 5 ediles, para que el nacionalista Luciano Sobral salga reelegido como regidor ni aun siquiera con la suma de sus actuales socios de gobierno, el PSOE de Chelo Besada, que mantiene sus 3 representantes. La situación hace que el acta de Díaz sea fundamental para decidir el futuro gobierno municipal poiense.

La candidata de Avante Poio anunciaba ayer que dialogará tanto con el PP como con el BNG y el PSOE. "Pasamos la campaña apostando por el diálogo que es fundamental para la democracia", indicó ayer Díaz, que sin embargo trasladará las decisiones a la asamblea de Avante Poio que tiene previsto celebrar hoy. Su apoyo es tan fundamental en el próximo gobierno municipal que tanto lo populares, como los nacionalistas y socialistas ya avanzaban ayer que negociarían con Díaz para conseguir su apoyo.

Por el momento, la propia concejala trasladaba en la mañana de ayer, que había llamado a Moldes "para felicitarlo por haber ganado las elecciones", mientras que se produjo un cruce de llamadas con Sobral sin que pudieran conversar hasta ayer. Sin duda, empieza la carrera por próximo gobierno municipal.

Tras el análisis "en caliente" de los resultados, Díaz se mostraba ayer exultaste. "Supera nuestras expectativas porque considerábamos que era una hazaña difícil porque desde el siglo pasado no entraba una fuerza nueva en el Consistorio municipal y superar el 5 por ciento, no lo parece pero para un nuevo partido sí que es muy complicado por lo que estamos muy satisfechos", afirmó la candidata de Avante Poio. Díaz no reconoció a Moldes el pasado domingo como "la candidatura más votada y le correspondía trasladarle la enhorabuena para él y su equipo -en referencia a su llamada telefónica al popular-, mientras que con el alcalde -Sobral- recibí una llamada del y le llamé pero no conseguimos hablar". La llamada entre Sobral y Díaz llegaba en el mediodía de ayer, para "tomar un café y charlar" mañana.

"Cuando no hay mayorías absolutas, lo que hay que hacer es sentarse, contrastar programas y empezar a dialogar porque la gobernabilidad hay que garantizarla", subrayó la propia concejala reconociendo que por los resultados "se da la coincidencia de que Avante Poio puede tener la llave". "Por el momento puedo expresar mi opinión pero será el martes -por hoy- cuando celebremos la asamblea de Avante Poio y será donde se decidan las líneas a seguir", señaló Díaz que no obstante afrontará las negociaciones "sin ninguna línea roja porque los dogmatismos siempre juegan en contra de los intereses de los vecinos y, por encima de todo, están los vecinos". Eso sí, lanzaba un mensaje a Moldes. "El que conozca mi trayectoria sabe que, en el hipotético caso que acabásemos apoyando al PP para un gobierno local, ese gobierno tendría muy poco recorrido".

También exultaste se mostraba ayer Moldes tras analizar los datos del PP, donde su candidatura se impuso en parroquias donde en otros comicios no ganaba y además tuvo más votos que su partido en las elecciones europeas lo que consideraba "una muestra de que los vecinos siguen confiando en el proyecto". Los populares fueron la fuerza más votada en el municipio tras subir en 758 votos más, que considera que fueron trasvasados desde el BNG por el "hartazgo total" del actual gobierno local.

"Los vecinos votaron por la renovación la ilusión y el cambio, no sería coherente que un pacto cambiase su decisión, los poienses quieren un alcalde, no dos o tres", indicaba Moldes en referencia a un posible acuerdo entre BNG, PSOE y Avante Poio que lo alejaría de la alcaldía. Desde el PP consideran que solo hay un partido con el que están dispuestos a negociar: el de Silvia Díaz. "Los que votaron por Avante Poio, como los del PP, votaron por el cambio, y si Silvia -Díaz- no se presentase el PP podría haber acabado incluso con 10 concejales. Hablaremos con Avante por coherencia, porque los vecinos quieren el cambio", afirmó Moldes.

El popular espera sentarse "mañana o pasado" con Díaz a quien le pedía que recordase "por qué dejó el BNG". "Será una negociación que estará por encima de las siglas, no van a decidir ni Pontevedra ni Santiago, hablaremos de programas para por el bien de los vecinos", indicó Moldes que no pondría impedimentos si Díaz acabase formando parte de un gobierno municipal lidarado por el PP, lo mismo que ocurre desde nacionalistas y socialistas en caso de tripartito.

BNG y PSOE

"El resultado no fue el que esperábamos", lamentaba ayer Sobral que destacaba que la entrada de Avante Poio había influido en la pérdida de apoyos que tuvieron los nacionalistas, 720 menos que en 2015 y que lo relegan a la segunda fuerza más votada. El alcalde en funciones se mostró confiado. "Se debe llegar a una mayoría de progreso de izquierdas y nacionalista", con un pacto entre el PSOE y Avante Poio.

Socialistas y nacionalistas ya tuvieron ayer una primera toma de contacto en la junta de gobierno local en funciones. Besada valoró los resultados del PSOE como "agridulce" en las urnas, al no traducirse su aumento de votos en concejales. Considera que "hay un desgaste en el gobierno -en referencia al BNG- por eso la gente votó por un cambio, pero no para darle la alcaldía al PP".