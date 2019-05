Tras nueve años en el gobierno con el BNG, concejala por el grupo mixto y ahora llave de la alcaldía

Tras nueve años en el gobierno municipal de Poio en la que ejerció como concejala de Cultura y portavoz, Silvia Díaz, dejaba el BNG en 2016. La decisión venía provocada tras la asamblea nacional entre los partidarios de negociar la confluencia electoral con En Marea y la sección que resultó mayoritaria que apoyaba la continuación dentro de las mismas siglas. Díaz apoyó a los primeros y, tras darse de baja como militante en el BNG el gesto que se trasladaba al grupo municipal de Poio y que acabaría con su cese en el gobierno municipal.

La propia Díaz apuntaba en su momento que la decisión de abandonar el BNG no se debía a discrepancias en el seno del ejecutivo local, sino que entendía que los nacionalistas debía hacer una política "útil, ágil y que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía". Considera que eso no lo puede hacer en solitario sino que "hay que ser valiente y reunir la fuerza suficiente para plantar cara al PP", afirmaba en 2016 tras dar explicaciones por su cese. En el gobierno local no lo entendieron así y en las mismas fechas el alcalde, Luciano Sobral, declararía sobre la decisión de Díaz de abandonar el partido: "no le voy a llamar traición, pero sí es una renuncia expresa al proyecto local".

El grupo municipal contaba con que Díaz, tras ser cesada por su decisión, cediese su acta de concejala pasando al siguiente en la lista del BNG, pero no fue así y pasó los tres últimos años en la oposición como único miembro del grupo mixto. "Pasando a la aposición trabajaré igual que siempre pero con un nuevo papel", señalaba el 21 de abril de 2016 y el mismo día en el que le lanzaba un mensaje al PP: "me siente donde me siente a partir de ahora, siempre tendré de frente al PP, lo que no quita que pueda apoyar alguna iniciativa de cualquier grupo de la Corporación que sea buena para los poienses".

Tres años después y tras unas nuevas elecciones, PP por un lado y BNG y PSOE por el otro, buscan su apoyo para gobernar en Poio.