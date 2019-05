El gastroespacio del Mercado podrá abrir desde julio entre las seis de la mañana y medianoche

Dieciocho horas al día como máximo, entre las seis de la mañana y la medianoche. Es el horario pactado entre el gobierno local y las doce empresas o particulares que comenzarán a funcionar el próximo mes de julio en el futuro espacio gastronómico de la planta alta del mercado.

La concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, ha mantenido ya una reunión de trabajo con estos adjudicatarios de los puesto vacíos de esa planta, una reunión que ha servicio para establecer plazos de acondicionamiento de los locales y, sobre todo, el horario de funcionamiento, así como otros detalles como el sistemas de vigilancia o el proceso de recogida de las mesas destinadas a las degustaciones, que se instalarán en el pasillo central de esa planta alta, donde antes se localizaban las bancadas de fruta.

Una de las novedades de esta reunión es que una de las empresas interesadas finalmente se ha dado de baja. Se trata de una propuesta para la elaboración de empanadas con distintos tipos de masa a partir de productos de la planta baja del mercado. La competencia por los mismos puestos, especialmente los más próximos a la escalera principal de acceso, ha llevado a esta renuncia.

De este modo, quedan doce adjudicatarios, que ocuparán 21 puestos. En muchos casos se apuesta por cocinar y preparar productos adquiridos en los puestos tradicionales de la Plaza de Abastos, en la planta baja. Así, habrá un puesto de cocinado de mejillones en diferentes variedades, otro de comida de puchero para tapas y para llevar a domicilio y uno denominado "Vegetalia," con comida realizada solo con verduras.

También se ha adjudicado un servicio de desayunos vegetarianos, infusiones, batidos o meriendas y habrá al menos dos propuestas basadas en el pulpo, uno de elaborados de este cefalópodo y otro de cocinado en directo de ejemplares procedentes de la Illa de Ons.

También se apuesta por el pescado ahumado o una "Merluzoteca", para la preparación en diferentes variedades y productos para consumir.

En la oferta no faltará la bebida, con una coctelería, con y sin alcohol, una vinoteca, con todas las denominaciones de origen gallegas, un puesto de piadas y zumos y otro de cerveza artesana.

De este modo, se apuesta por establecer una oferta gastronómica con productos de calidad, delicatessen y artesanos que atraiga un nuevo perfil de clientes al Mercado, tanto en su horario habitual de mañana, como por la tarde. Esta apertura vespertina es la otra gran novedad del programa. Para ello, se "aislará" la planta baja donde se localizan las bancadas de pescado y marisco y se concentra la venta tradicional, de modo que por las tardes solo sea posible acceder al segundo piso.

Por las mañanas, entre las seis y las dos de la tarde aproximadamente, el edificio estará abierto en su totalidad, para la compra tradicional abajo y las ofertas gastronómicas arriba, pero será por las tardes cuando esta segunda planta se convierta es un espacio gastronómico independiente.

Acondicionamiento

Según las previsiones de Gulías, la intención es que todo esté en funcionamiento el 19 de julio, dentro de poco menos de dos meses, pero para ello es imprescindible que los doce adjudicatarios ya confirmados presenten antes de un mes el proyecto de reforma y en el mes siguiente ejecuten esas obras en cada puesto, trabajos de escasa entidad que se pueden autorizar en pocos días.

El horario de 18 horas no tendrá que cumplirse obligatoria y permanentemente. Además, tras el primer mes de funcionamiento se celebrará una nueva reunión de valoración de este horario y de otros aspectos de la actividad. Los que no se incorporan a esta funcionamiento por las tardes son los vendedores tradicionales, agrupados todos en la planta baja. En su día el Concello presentó esa propuesta al colectivo, por si alguno se quería sumar y aprovechar la posible afluencia vespertina de público, pero hasta ahora no se ha registrado ninguna adhesión, entre otras razones porque los vendedores de pescado deben acudir de madrugada a las lonjas y no es posible cubrir todas las horas del día.

La puja por cada puesto partía de 347 euros anuales, pero se logró una recaudación mayor. De los 7.981 euros iniciales que se podrían haber ingresado por los locales adjudicados a partir de esa cifra mínima, finalmente fueron 16.934,66 euros, más del doble, debido al interés mostrado por los responsables del futuro espacio gastronómico, según Gulías.