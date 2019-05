Garantizada la elección de Lores como alcalde en el pleno de investidura del 15 de junio

Quedan casi tres semanas para que se celebre el pleno de constitución de la corporación y la investidura del alcalde que será, si no hay sorpresas o impugnaciones, el sábado 15 de junio. En estos veinte días se sucederán los contactos, pero lo que sí está garantizado es que Lores logrará en esa jornada su sexto bastón de mando.

Así lo subraya Agustín Fernández. "Hay un partido con 11 concejales y el PSOE nunca votará al PP", de modo que las opciones serán "apoyar al BNG, abstención o votarnos a nosotros mismos",. Cualquiera de ellas garantiza la reelección de Lores, porque elegir a Rafael Domínguez PP), "jamás, descartado totalmente.

Además, el candidato socialista admite que los resultados del BNG no son dramáticos ya que "solo perdieron 550 votos, no ha sido un descalabro, aunque sus expectativas eran tan grandes, pusieron el listón tan alto, que tenían plena convicción de mayoría. Al no cumplirlas, la decepción es muy grande tras años intentando la absoluta. No son catastróficos, que si son para la Marea", subraya Fernández. Esta debacle de la formación en la que la exsocialista Teresa Casal figuraba como número dos se debió a "la división interna, que les ha pasado factura. Podemos casi se llevó el 50% de sus votos. La gente a veces vota para castigar y otras buscando la utilidad y aquí hubo una concentración de voto. Lo de Marea es un tortazo generalizado y más en Pontevedra", donde se ha quedado sin representación.