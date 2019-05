"Fueron cuatro años de aten ción personalizada al vecino"

Andrés Díaz cosechó otro de los grandes éxitos electorales del domingo al lograr la mayoría absoluta y casi triplicar el número de ediles al pasar de tres a ocho: "Es una consecuencia del trabajo realizado y de cuatro años de atención personalizada a los vecinos", explicaba ayer el regidor en funciones hasta la toma de posesión el próximo 15 de junio.

Díaz resaltó que se demostró que estos cuatro años desarrollaron "un proyecto serio" que dio lugar a este "resultado histórico", dado que recuerda que es "la primera vez que el PP no obtienen la mayoría" en este concello del Verdugo.

Díaz subrayó que esta victoria tan aplastante conlleva también "más responsabilidad para seguir haciendo las cosas bien o incluso mejor". "Aunque tuvimos una gran mayoría, trabajaremos para intentar todavía que aquella gente que no nos votó pueda hacerlo de cara a las próximas municipales", explicó el regidor.

Con este resultado, afrontan el mandato "con muchas ganas, ilusión e ideas renovadas" y también "agradeciendo a los vecinos la confianza depositada en nosotros".

A pesar de la mayoría absoluta, Díaz no olvida a los que fueron sus socios de gobierno en el anterior mandato. "Nos vamos a reunir con el BNG, son compañeros y amigos y les vamos a dar un trato preferente" e incluso no descarta "hablar de una posible incorporación al gobierno si así se estima oportuno". Díaz subrayó que "lo que nos interesa, por encima de todo, no son las personas sino que Ponte Caldelas mejore y avance, ahora estamos aterrizando y ya hablaremos de esa situación".