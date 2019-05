El Bloque apoyará a Fátima Abal, pero medita quedarse fuera del gobierno local

El Bloque Nacionalista Galego de Cambados está barajando quedarse al margen del próximo gobierno municipal, aunque sí apoyará la investidura de la socialista Fátima Abal como alcaldesa.

Así lo ha confirmado el aún teniente de alcalde en funciones, y líder nacionalista, Víctor Caamaño. "Para nosotros no han sido unos resultados buenos, porque bajamos y no lo esperábamos. Consideramos que habíamos sido la base del gobierno anterior, tanto en su conformación como posteriormente para que se mantuviese, y en el que además trabajamos mucho. Pero si tu gestión te resta, en vez se sumar, nos hace plantearnos si debemos estar o no dentro del próximo gobierno", declaró.

Víctor Caamaño explica que la decisión de si el BNG entra o no en el ejecutivo de Fátima Abal la tomarán en una reunión que los nacionalistas celebrarán "entre el miércoles y el jueves". El líder del Bloque apunta que no tiene sentido celebrar una reunión antes con Fátima Abal, "porque nosotros tenemos que analizar primero nuestros resultados, y después ya se verá".

A este respecto, sugiere que tanto él como sus compañeros de lista "estamos trabajando por un modelo político muy claro", y que está dispuesto "a entenderme y a ser leal a los demás, algo que no todos están en disposición de decir", en velada alusión a algunos compañeros del cuatripartito en funciones. "Pero lo que no nos parece justo es trabajar para que otros obtengan los resultados".

Eso sí, el cabeza de lista del BNG descarta, al menos en un primer momento, dar un paso atrás y dimitir. "Cuando hay problemas, irse es lo más fácil. Pero no es una solución valiente. No creo que la solución sea esa".

Fátima Abal, por su parte, ha anunciado que a lo largo de los próximos días irá convocando a los diferentes partidos a reuniones individuales, para conocer sus planteamientos y posturas. La alcaldesa en funciones también se reunirá con José Ramón Abal, a pesar de que matemáticamente su apoyo ya es innecesario para la investidura socialista. Será entonces, pasada esa ronda de encuentros bilaterales cuando defina su propuesta de ejecutivo hasta 2023.

La aún alcaldesa de Cambados manifestó ayer que "estoy muy feliz", y que "el trabajo sigue, porque todavía quedan muchas cosas por hacer en Cambados".

Para la líder socialista, la victoria del domingo también ha sido posible porque el PP ha estado por debajo de lo esperado. "Esto demuestra que en política no todo vale. Los vecinos también ven la política y la guerra sucia. Hay que aportar proyectos y resolver problemas. No llega con difamar y manchar". "Hace ocho años, Aragunde tenía once concejales, y ahora tiene siete. Con eso se ve lo que los vecinos comparten y lo que no", prosigue Fátima Abal.

El líder de Somos Cambados, Constantino Cordal está muy contento. A nivel de partido, su formación tiene un gran apoyo urbano, hasta el extremo de que fue la segunda fuerza más votada en muchas mesas del centro o San Tomé, mientras que flojea en parroquias de Vilariño o Castrelo. Añade que el momento político no era propicio para Somos, pero que "conseguimos resguardarnos del vendaval del PSOE". Pero sobre todo, Constantino Cordal subraya que "es la primera vez desde 1983 que se consigue una mayoría absoluta de izquierdas. Es una oportunidad histórica y no le podemos fallar a la gente".

Para Constantino Cordal, "creo que deberíamos sentarnos a hablar lo antes posible. Y cuando digo lo antes posible me refiero a antes de la investidura". Para el jefe de filas de Somos, "deberíamos integrar el gobierno las tres fuerzas de izquierdas", porque "eso es lo que están esperando los ciudadanos". Eso sí, insiste en que lo coherente para él es reunirse antes de la investidura del 15 de junio, "porque no se trata de dar un cheque en blanco".

José Ramón Abal

El líder de Cambados Pode, José Ramón Abal, asume el resultado con deportividad. Ya se ve fuera del gobierno, "porque las matemáticas son las matemáticas, y lo razonable es que hagan un gobierno de gente ideológicamente más próxima". "Hay que asimilarlo. Del mismo modo que hace cuatro años entramos en el gobierno por 400 votos, ahora nos hemos quedado a muy poquito de sacar el segundo concejal, con lo que todo sería diferente".

José Ramón Abal se cae del gobierno, pero pasó de 455 votos en 2015 a 691 el domingo (un tres por ciento más), por lo que cree que los vecinos han valorado positivamente su trabajo. "Pero el efecto Pedro Sánchez y la marca PSOE han rentabilizado parte de nuestro trabajo en el gobierno".

Así las cosas, el concejal de Pode anuncia que "a partir de ahora haremos una oposición constructiva, moderada". "La oposición de Aragunde durante estos cuatro años fue malísima, excesivamente agresiva, metiéndose en asuntos familiares, y eso generó rechazo entre los vecinos. "Cambados Pode quiere liderar la oposición y presentarse a las elecciones de 2023".