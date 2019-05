El rey de la "aldea gala"

Cumple 65 años el próximo 7 de junio, casi la mitad de ellos (32) como concejal y dos décadas en la Alcaldía. La victoria de ayer, más ajustada de lo que vaticinaban las encuestas, no le impedirá mantener el bastón un mandato más, el sexto consecutivo, y reafirma, aunque con menos contundencia, el particular "reinado" de Miguel Fernández Lores a orillas del Lérez. Hace tiempo que los pontevedreses votan a Lores y no al BNG, lo que ha convertido al regidor en un candidato que supera con creces a unas siglas y una vez más sitúa a Pontevedra en la particular "aldea gala" del nacionalismo gallego, algo de lo que el alcalde presume con su propio cómic al estilo Ásterix. "O mellor está por vir" ha sido el llamativo lema elegido para esta ocasión, llamativo porque pese a llevar veinte años en la Alcaldía asegura que "estoy más ilusionado que nunca" y "aún quedan cosas por hacer". Nacido en Vilalonga (Sanxenxo) y médico de profesión, Lores está casado, tiene cuatro hijos y durante el mandato que ahora termina ha visto cumplido uno de sus anhelos más íntimos: convertirse en abuelo; y por partida doble.

Aficionado a trajinar en la cocina para preparar un cocido o un pulpo á feira, es la "cara amable" de un equipo que se forjó hace décadas y que aún mantiene a sus "pesos pesados": César Mosquera y Raimundo González Carballo. Los tres comparten trayectoria desde que Lores era el único edil del BNG en Pontevedra, allá por 1987. Portero de fútbol en su juventud en las filas del Villalonga, practicó también tenis, entre otros deportes, pero la espalda ya no da para más, si bien sí disfruta de sus escapadas a la playa de A Lanzada o de la finca de su casa en Marcón.

Con la Alcaldía asegurada, salvo sorpresa mayúscula, por sexto mandato consecutivo, quedan ahora algunas incógnitas personales por despejar, en especial si agotará los cuatro años, hasta 2023, o comenzará a buscar un relevo a mitad de camino, puesto para el que suena desde hace tiempo el nombre de Anabel Gulías. Con un concejal menos pero todavía con 4.000 votos más que el PP, la decisión ahora parece arriesgada.