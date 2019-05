Adolfo Baloira: "Prohibir fumar en los coches no es mala idea, suena feo pero está en juego la salud"

El próximo día 31 se celebrará el Día Mundial sin Tabaco, que en este 2019 busca incidir especialmente en el grave deterioro que supone fumar para la salud pulmonar. Este año la Organización Mundial de la Salud también pide a los gobiernos políticas de control más eficaces para reducir la demanda de cigarrillos. Y es que el tabaquismo, recuerdan expertos como Adolfo Baloira, continúa siendo una pandemia, "posiblemente la primera causa de muerte prematura en España y en general en el mundo occidental, el tabaquismo y la obesidad pero gana el primero".

- ¿Qué porcentaje de población fuma?

-En España fuma alrededor del 23 o 24% de la población. Y además tenemos un problema: globalmente parece que estamos disminuyendo el porcentaje, que ganamos la batalla, pero se está acortando la edad de inicio en el tabaquismo entre los adolescentes, de modo que estamos en los 13 años en niñas y entre 14 y 15 en niños, y eso si es un problema tremendo.

- ¿Se está reduciendo la percepción de riesgo?

-Tuvimos un momento álgido muy bueno cuando se prohibió fumar en lugares públicos, pero ahora está un poco laso todo eso, hay un poco más de permisividad y eso está notándose en que se está produciendo un incremento del consumo de tabaco.

- Las adolescentes se incorporan masivamente al hábito tabáquico

-Desafortunadamente es así. Es difícil saber exactamente el motivo, seguramente las redes sociales tienen una parte importante de culpa de que las niñas se incorporen al tabaco y también la lasitud en las leyes. España ha desarrollado unas leyes muy positivas en esto, sobre prohibir en lugares públicos y en algunos sitios como hospitales y otras zonas hasta un radio de 50 metros no se puede fumar. Pero la realidad es que las leyes antitabaco no se están cumpliendo, en mi hospital mismo y en todos los hospitales uno se acerca a las puertas de urgencias, donde entran los pacientes, y hay gente fumando, incluso hay gente fumando con pijama del Sergas, lo que da una imagen pésima. Creo que hay que hacer algo taxativo, en el hospital intentaremos hacer una ordenanza un poco más seria, no vamos a multar a nadie, pero si ejercer una mayor presión porque la imagen que debemos dar en este aspecto los sanitarios es fundamental.

- Durante unos años el tabaco estaba casi vetado en los medios, mientras que varios de los protagonistas de las series del pasado año son fumadores...

-Todo esto es la corriente social que estamos viendo, el cine y la televisión cada vez tienen que impactar más, cada vez es más difícil porque estamos acostumbrados a casi todo y volver a ver a alguien fumando como empezaba a ser una situación muy extraña ahora se vuelve a poner entre comillas de moda. Y es una imagen pésima, porque como ahora la formación está basada casi en la inmediatez y en las redes sociales y se reflexiona poco el ver a un icono en una película o en las redes fumando es algo que va a fomentar que gente que lo siga lo copie. Así que creo de deberíamos volver a restringir un poco estos aspectos.

- Alguna comunidad se plantea prohibir fumar en los coches ¿le parece un ejemplo a imitar?

-Creo que no es mala idea prohibir fumar en los coches. Prohibir suena feo, pero está en juego la salud y cuando está en juego la salud merece la pena que tomes esas decisiones. No hay que olvidar que el cáncer que más mata, con mucha diferencia, es el de pulmón, y seguramente si no se fumara 9 de cada 10 cánceres de pulmón no existirían.

- ¿Qué responde a quienes le señalan que tal persona fumó hasta los 90 y nunca enfermó? ¿Es una lotería genética?

-Lo primero que hay que decir es que si uno fuma al menos un paquete de cigarrillos al día durante 20 años sus posibilidades de sufrir un cáncer de pulmón se multiplican por 25 veces con respecto a una persona que no haya fumado nada. Eso quiere decir que por cada individuo que no ha fumado nada que tiene cáncer hay 25 que han fumado al menos esos cigarrillos. Eso es la realidad; evidentemente todos podemos conocer a alguien que ha fumado mucho y no ha tenido cáncer, pero seguramente conocemos a mucha más gente que ha fumado mucho y ha tenido un cáncer. La genética influye, por ejemplo EPOC la padecen en torno al 40% de los fumadores, porque hay un condicionante genético muy importante, pero nuestros bronquios no están diseñados para el humo.

- ¿Cuántas sustancias cancerígenas hay en un cigarrillo?

-En el humo de un cigarrillo hay más de 40 sustancias carcinogenéticas. Una de ellas posiblemente es el más potente de los carcinogenéticos conocidos, tan potente que si en un cepillo se lo vamos poniendo en la piel a conejos muchos de ellos en solo 3 o 4 semanas desarrollan tumores.

- No se si le suena a excusa de fumadora o si es real que las tabaqueras han financiado varios de los mejores estudios mundiales sobre adicción, de modo que deshabituarse es muy complicado.

-Bueno, creo que eso tiene su parte de leyenda. Las tabaqueras su objetivo es ganar dinero, para nosotros son un enemigo, entre comillas, a batir; me encantaría que no existiesen y que no existiese el tabaco, pero mientras sean legales no podemos hacer mucho. Lo fundamental es la información, que hay de sobra sobre el daño del tabaco en lo relativo no solo al cáncer sino a muchísimas enfermedades, al cáncer de vejiga, de esófago, de la orofaringe (esas personas que se ven con agujeros en la garganta la mayor parte es porque fumaban mucho). También produce bronquitis crónica, favorece los infartos, las trombosis, embolias, los problemas de arterias en las piernas, hace muchísimo daño hasta el punto de eso, de ser la primera causa de muerte prematura en España. Lo que tenemos que hacer es esto, informar, y después facilitar el tratamiento para dejar de fumar.

- ¿Debería financiar la sanidad pública los tratamientos de deshabituación?

-Es un problema que tenemos, que los tratamientos que ayudan dejar de fumar no se financian. Creo que a lo mejor no hay que financiarlos al 100% pero si al 50%, por ejemplo, para facilitar que la gente deje de fumar. Que pague también para que haga un cierto esfuerzo pero que también la sociedad le financie una parte me parece fundamental. Así que volviendo a lo que hablábamos, aunque las tabaqueras hayan cometido muchas barbaridades la culpa es de nosotros mismos.

- ¿Por qué nos enganchamos y por qué después nos damos esas disculpas para no dejarlo?

-El tabaco produce placer, actúa en una base del cerebro que produce placer y por eso cuesta tanto dejarlo. Es por eso que nos enganchamos y que en general buscamos cualquier excusa para decir que la culpa no es nuestra y que nosotros seguimos fumando porque otros tenemos la culpa. En fin, hay que responsabilizarse.

- ¿Qué opinión le merecen los vapeadores?

-Los vapeadores no son demasiado recomendables, porque lo que se está fumando también tiene sustancias tóxicas y contiene nicotina. Hay diferentes concentraciones de nicotina y hasta ahora no hay ningún estudio que haya demostrado que usando este tipo de cigarrillos electrónicos es más fácil dejar de fumar. Al principio teníamos alguna sospecha de que podía ayudar, pero hemos visto en la práctica que no, así que la Sociedad Española de Neumología recomienda que no se utilicen. Además no existe ninguna regulación clara al respecto, faltan muchas cosas por conocer de sus efectos pero sí sabemos que tienen sustancias tóxicas y que hacen daño a la salud.

- Así que solo queda dejar de fumar

-Solo. Y dejar de fumar significa, primero, concienciarse, querer dejar de fumar. Saber que aunque produce placer los perjuicios asociados a ese cierto placer son muy superiores y que a medio y largo plazo el daño es irreversible. Con lo cual uno tiene que convencerse y después buscar ayudar. En este hospital tenemos una consulta específica de tabaquismo, porque lo consideramos una enfermedad, y con ayuda especializada, el convencimiento claro, siguiendo una serie de pautas y con ayuda farmacológica se puede conseguir, y el beneficio es importantísimo.