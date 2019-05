O colexio Sequelo organiza un Festival das Letras Galegas

O colexio Sequelo celebrou onte o festival das Letras Galegas, en homenaxe a Antón Fraguas. O festival contou coa interpretación de Cantigas de Antón Fraguas, a cargo do alumnado de 2º, a Poesía de Antón Fraguas "O casamento da Pulga", recitada polo alumnado de 3º, e "As Lendas de Antón Fraguas", espectáculo de narración oral a cargo do cómico Pedro Brandariz. Ao festival asistiron, ademais dos nenos e das nenas de todo o centro, numerosas familias que o pasaron en grande coas actuacións dos seus fillos e do coñecido cómico Pedro Brandariz. "Con este festival puxemos o broche de ouro ás actividades realizadas nas aulas durante este mes para homenaxear a Antón Fraguas", expoñen.