Lores anima a ir a votar mañana porque no hacerlo es un riesgo "de volta atrás"

El candidato del BNG a la alcaldía de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hizo balance ayer d ela campaña de las elecciones municipales que se celebrarán mañana en un desayuno con la prensa en la cafetería Pasaje de los Soportales.

Rodeado de su equipo de gobierno, el nacionalista reconoció que estas semanas habían sido "intensas e extrañas" y definió a la campaña como "pouco constructiva". Lores lo achacaca al "descoñecemento" de sus rivales en las urnas, "con descoñecemento dos orzamentos municipais, deuda...".

No se quiso pronunciar sobre los posibles resultados electorales del domingo, pero reconoció que tiene "boas sensacións" al respecto.

En este sentido, celebró que es la propia ciudadanía la que le transmite ese sentimiento: "Agora a xente che di pola rúa 'imos gañar', e dino en plural". Achacó esto a que los vecinos del municipio se sienten partícipes del modelo de ciudad. "Estamos detectando que o modelo de Pontevedra é un modelo colectivo, de todos. É un proxecto común e o detectamos cando a xente te para pola rúa".

Es por todo ello que anima a los votantes a acudir a las urnas mañana domingo para pronunciarse sobre su elección de ciudad. "É importante que non se quede ninguén na casa", subrayó.

"Os pontevedreses queren seguir avanzando e mellorando. Seguimos querendo poñer á cidade no mapa", dijo.

Composteros y lombos

Al candidato del BNG le parece "alucinante" la actitud de Rafa Domínguez, que encabeza la lista del PP, por subirse a un compostero con una piqueta. "O que demostra que estes señores queren destruír o que construímos entre todos", dijo.

Aludió también a los "lombos", que el popular prometió eliminar en algunos puntos de la ciudad.

"Tamén hai outras forzas que non queren o futuro passeo a Marín ou a circunvalación da ciudade, sendo a única de todo o Estado que non a ten", se lamentó.

Tras el encuentro con los periodistas, Lores mantuvo una reunión con el tejido asociativo de la ciudad, al que traladó la importancia que tiene las organizaciones y colectivos en la creación del futuro de Pontevedra.

En el Local Social do Gorgullón les reiteró que "o proxecto de Pontevedra é colectivo, é de todo, non ten que ver co goberno local, senón coa participación e a asunción de gran parte da sociedade".

"As cidades se constrúen ao longo do tempo con achegas de todo o mundo, e o resultado final é satisfactorio", explicó Miguel Anxo Fernández Lores.