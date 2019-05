Danza e teatro para homenaxear a Antón Fraguas

| Con sete actuacións, o alumnado do colexio Isidora Riestra rindeu homenaxe a Antonio Fraguas no festival do Día das Letras Galegas. O local da sede dos comuneiros de San Xoán acollu unha presentación da biografía do escritor realizada polos alumnos de 5ºB, ao que lle segueu a danza teatral "Imos de Romería a cargo dos alumnos de 1º e 2º curso como preludio das obra teatral "A ratiña feroz", a interpretación de "A Rianxeira,", "Zon galo kirico", "A Saia da Carolina" e "Global muiñeira".