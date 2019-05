Rafael Domínguez: "Ha llegado la hora de cambiar el rumbo de Pontevedra"

"Ha llegado la hora del cambio. Ha llegado la hora de una Pontevedra capital". Con estas palabras, Rafa Domínguez se dirigió a los asistentes en el Teatro Principal para pedirles "su confianza el próximo domingo". "Nací en Pontevedra, crecí en Pontevedra, vivo y trabajo en Pontevedra. Veo crecer a mi hijo en Pontevedra y por eso quiero lo mejor para Pontevedra. Conozco, disfruto y siento cada rincón de esta ciudad, y por eso he decidido dar este paso", añadió.

Arropado por el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente provincial, Alfonso Rueda, Domínguez recordó que Pontevedra "es una ciudad preciosa, la más hermosa del mundo, pero se enfrenta a profundos desafíos".

"Abrazo el modelo urbano del centro, pero hay muchísimas cosas que mejorar", señaló. Pontevedra a día de hoy es la ciudad con más paro de Galicia, "triplicamos a Santiago, duplicamos a Lugo y ya superamos a Ferrol. Pontevedra es la ciudad con menor creación de empresas y con la renta per cápita más baja de Galicia", lamentó Domínguez. "Pontevedra tiene un alcalde especializado en echar a las empresas y a sus trabajadores: Tafisa, la cerró prometiendo un hotel de 5 estrellas, ¿dónde está ese hotel?; Elnosa, la cerró prometiendo recuperar la ría y además celebró una fiesta, riéndose de todos los trabajadores? En Torrelavega los recibieron con los brazos abiertos?", apuntó el candidato popular. "Y ahora 800 familias pontevedresas, cientos de trabajadores de las empresas auxiliares, empresas madereras, transportistas? Todos están en riesgo de perder su trabajo porque a Lores no le interesa el empleo", añadió. "¿Dónde van a trabajar nuestros hijos?, ¿Qué alternativa tendrán que no sea irse de Pontevedra?", destacó.

Domínguez recordó además que Pontevedra no sólo es hostil a las empresas, el comercio local también tiene un serio problema. "Los he recorrido casi todos durante estos 10 meses, y es duro ver cómo muchos de ellos se ven obligados a echar el cierre", lamentó, "cada día hay más y más calles vacías".

Pero además de lograr generar oportunidades de futuro, Pontevedra tiene otros retos, "queda muchas cosas por hacer" y para ello "hay que tener energía, equipo e ilusión". "Lores después de 32 años en el Concello, 20 como alcalde ya no tiene energía, salvo para viajar por el mundo. Lores ha estado más veces en Francia que en Monte Porreiro; más veces en Nueva York, que en Mollabao; más veces en China, que en Pontesampaio", manifestó Rafa Domínguez que se muestra optimista porque "ha llegado el momento de cambiar el rumbo de Pontevedra".

"Creo en una Pontevedra capital con un nuevo Plan Xeral que nos permita diseñar una ciudad que mire 30 años adelante y no 30 años para atrás; una Pontevedra con transporte urbano como eje de vertebración social fundamental, y también con transporte metropolitano que conecte el centro con las parroquias y con los municipios limítrofes", subrayó, "también veo una Pontevedra con aparcamiento disuasorios dignos, para que los que quieran usar el coche, puedan hacerlo con comodidad". "Veo una ría de Pontevedra limpia, dragada y saneada. Veo a nuestros jóvenes practicando deportes náuticos. Otra de sus propuestas es potenciar el Camiño Portugués para fomentar el turismo.