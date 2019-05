La plataforma de Placeres critica la "falta de respuesta" a sus alegaciones sobre el emisario

Se expuso al público hace siete meses, pero hasta ahora "no fueron respondidas las múltiples alegaciones" al proyecto de segundo emisario submarino previsto por Augas de Galicia en su plan de saneamiento de la ría de Pontevedra. Así lo denuncia la plataforma vecinal de Lourizán que se opone a la ampliación de la depuradora de Placeres y a esta nueva canalización, de unos 3,6 kilómetros y unos 10,2 millones de euros de presupuesto.

Se da la circunstancia de que, frente a la queja de estos vecinos, Augas de Galicia sí desveló hace meses que aceptada otra alegación, esta vez de las mariscadoras de la zona, para ampliar el tramo en túnel del emisario y reducir así la afección al banco marisquero de Placeres.

El colectivo vecinal, además, pone en duda que la Xunta haya solicitado formalmente la concesión de Costas para este emisario, cuyo retraso esgrime Augas de Galicia para justificar que el proyecto no se haya licitado todavía, algo que sí avanza en el caso de la mejora de la depuradora. Recuerdan que la subdelegada del Gobierno "nos transmitió personalmente hace seis meses que no había constancia en Costas de ningún proyecto de emisario y cuando lo hubiera nos informaría", comunicación que aún no ha llegado a la plataforma.

Asimismo, pedirán a los grupos del Parlamento gallego que presentan una propuesta de paralización del segundo emisario mientras no se despeje el futuro de Ence, ya que uno se destinaría al vertido de la empresa y el otro a las aguas domésticas. "Si Ence sale de Lourizán no tendría sentido ese segundo tubo", señalan