Pedaladas pide que el carril bici del paseo de la avenida de Ourense tenga continuidad hasta Pontevedra

El colectivo Pedaladas felicita a Concello de de Marín por la apuesta de vía ciclista segregada del tráfico que propone para el paseo de la avenida de Ourense, entre Estribela y la rotonda de la Escuela Naval. Entiende que "es una apuesta por facilitar las personas de todas las edades y condiciones físicas el uso de un vehículo saludable, seguro y sostenible".

Según Pedaladas, este pequeño tramo para ser un éxito depende de la conexión con Pontevedra ya que el potencial de la ruta, tanto para movilidad como para hacer actividad física, solo se conseguiría si el conjunto tiene de 2 a 7 km de longitud, por lo que esperan que las administraciones se impliquen a ejecutar un paseo ciclista y peatonal que una el existente en Pontevedra en la avenida de Marín con el nuevo proyectado en la avenida de Ourense.

Defecto leve de diseño

Sobre el diseño dado a conocer el pasado miércoles por el Concello de Marín, Pedaladas considera que el carril bici proyectado está integrado en el paseo por lo que "no va a ser permeable para los ciclistas desde la calzada salvo en las intersecciones que cuenten con un paso de cebra". Por ello, recomiendan no colocar la señal típica R-407 que obliga al cilista a su uso "ya que no le va a ser posible acceder en gran parte de su trazado".

La recomendación de Pedaladas es hacer los carris bici al nivel de la calzada para que los ciclistas puedan acceder a ellos en todo su trazado pero entienden que dicho tramo por el paseo "es para dar mayor seguridad y comodidad a niños y familias que van a ser los principales usuarios de este carril bici".

Por otra parte, los responsables del colectivo informan que dos socios de Pedaladas van en listas electorales de dos candidaturas en Pontevedra, por lo que quieren recordar que esta participación es a título particular de cada uno, y que como asociación siempre mantuvieron la simetría política. Apuntan que "Pedaladas nunca apoyó o va a apoyar un partido político concreto, puede valorar proyectos o medidas pero seguiremos manteniendo nuestra neutralidad".