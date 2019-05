MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES "Llevar veinte años no es un inconveniente; es un mérito dado por el apoyo ciudadano"

Asegura que "estoy en el mejor momento" mientras sus rivales consideran que veinte años en la Alcaldía son más que suficientes y no se atreve a asegurar, al menos en plena campaña, que esta sea su última cita con las urnas. Miguel Fernández Lores aspira a revalidar la Alcaldía por sexto mandato consecutivo con el lema "o mellor está por vir".

-Las encuestas sitúan al BNG al borde de la mayoría absoluta o, al menos, con un resultado similar al de hace cuatro años. ¿Se puede llegar a ella?

-De las encuestas valoro sobre todo las tendencias que marcan: Hay una valoración positiva del gobierno, una sensación de que la ciudad mejoró y hay una buena opinión del candidato. Todo eso indica que hay buenas sensaciones, pero no nos vamos a dormir en los laureles y no nos ponemos límites.

-Pero no me negará que existe ese anhelo?

-Insisto en que no me pongo límites. En todo caso, tenemos experiencia de gobernar con distinto número de concejales y tanto en coalición como en solitario porque tenemos capacidad de llegar a acuerdos. No lo hubo en este mandato porque no tenía mucho sentido.

-¿Preocupa que haya fragmentación del voto, tanto por la izquierda como por la derecha?

-Somos más de hacer lo que tenemos que hacer. Me explico. Ofrecemos un salto adelante en el dinamismo y el modelo de los ciudadanos en el próximo mandato y tratamos de trasmitirlo. No puedo hablar de lo que hacen los demás candidatos y a mi me preocupa que los ciudadanos entiendan que es conveniente avanzar en la linea de los últimos años y lo mejor está aún por venir. Sinceramente, no veo alternativa ni proyecto claro por ninguna otra fuerza política.

-El mensaje electoral insiste en el modelo de ciudad. ¿Aún tiene por donde avanzar?

-Ahora estamos trabajando en un tema fundamental, que es la mejora de la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, centrándonos en los biorresiduos, estamos trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de transporte bajo demanda, porque en el siglo XXI no valen las soluciones del pasado. Hay que ser más operativo y disponer de un transporte más adecuado, sobre todo en el rural. Estamos posicionando a la ciudad internacionalmente, que trae y traerá muchos retornos, y también Pontevedra es una ciudad creativa y de innovación, con nuevos nichos de empleo en aspectos emergentes.

-"O mellor está por vir" es su lema de campaña. ¿Después de veinte años todavía queda lo mejor?

-Claro. Lo explico. Hemos avanzado mucho y desde luego una parte muy importante de la población es consciente de que Pontevedra cambio para bien y se transformó positivamente. Pero nosotros no queremos quedarnos aquí, aún no estamos satisfechos. Esta ciudad puede estar en los estándares más altos de dinamismo, calidad y proyección internacional, de satisfacción y calidad de vida de los ciudadanos, pero que efectivamente no está todo hecho y hay que seguir avanzando. La sociedad está cambiando a toda velocidad y hay que estar atentos a esos cambios y adelantarse. En esa linea, lo mejor está por venir, y no es un lema vacío, es algo real.

-Los demás candidatos incidieron durante la campaña en que veinte años en el cargo ya son demasiados y hay que buscar un cambio. ¿Que tiene que decir?

-Les digo que estoy en el mejor momento de mi actividad política, con un bagaje de conocimiento y experiencia que es fundamental para avanzar y dar un salto adelante en el modelo urbano y la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que no comparto en absoluto esa opinión. Me parece que los ciudadanos son inteligentes y valoran si se trabaja por el interés general y la ciudad mejora y ya son mayores de edad para tomar decisiones. El hecho de llevar veinte años no es un inconveniente, es un mérito que viene dado por el apoyo de los ciudadanos, que curiosamente en la ciudad de Pontevedra es cada vez mayor.

-En varias ocasiones comentó que estas sería su última campaña. ¿Lo mantiene?

-Sií lo he dicho, pero ahora estoy pensando en estas elecciones, en las primeras medidas de gobierno que vamos a tomar si tenemos la mayoría suficiente para seguir gobernando y tiempo habrá de hablar de esas cosas.