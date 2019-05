Marea apuesta por la gestión directa de la recogida de basura, jardines o la grúa

Marea de Pontevedra celebró ayer su acto central de campaña en la Casa da Luz en donde presumió de una candidatura (con la intervención de todos los integrantes de la lista) que se presenta como "a única alternativa posible para levar adiante un cambio político en Pontevedra".

El candidato a la Alcaldía, Luis Rei, se presentó como un partido "que ten no seu ADN únicamente a loita por Pontevedra, sen tutelas nen subordinacións vindas de fora" y señala su papel como "oposición útil" en este mandato, jugando un papel clave "na reforma das rúas Cruz Vermella, Secundino Portela, Álvaro Cunqueiro ou a Praza da Castaña". Así como promoviendo la Renda Social Municipal que, pese a estar aprobada, acusa al BNG de "bloqueala" por intereses políticos.

Rei considera que es hora de un cambio dado que "chegou á hora dos barrios". Apuesta por abrir la ciudad a la ría, transformando el muelle de Corbaceiras "nunha praza do Mar, segundo a proposta que formulamos da man de César Portela". También insistió en que es hora de "ofrecerlle aos veciños de Mollavao, O Castañal, O Burgo, A Moureira ou Monte Porreiro, as probas de que non son menos que ninguén". También cree que "é a hora das parroquias" a las que no solo hay de dotar de saneamiento o agua, que también, sino de otros servicios para fomentar el empleo en el rural y fijar población.

Rei apostó por relanzar la economía y el empleo, así como potenciar el deporte de base y "garantir a participación de todos no día a día do Concello, cun regulamento que o permita". "Quero unha Pontevedra onde a xestión do común se faga dende o común, rescatando a xestión directa da recollida do lixo, do mantemento de xardíns ou do guindastre".

Junto a Rei también intervino Teresa Casal, número dos de la lista. En un acto en Campo da Torre incidió en la necesidad de rescatar algunos de los barrios olvidados de la ciudad. Señaló que "recuperar a Moureira é recuperar parte da historia da cidade, un barrio que é berce de Pontevedra cando mirada cara ao mar e o río".