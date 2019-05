Festival das Letras Galegas no colexio Sequelo de Marín

Festival das Letras Galegas no colexio Sequelo de Marín

O colexio Sequelo de Marín celebrou este venres o festival das Letras Galegas, en homenaxe a Antón Fraguas Fraguas, destacado historiador, etnógrafo, antropólogo e xeógrafo galeguista nado en Insuela, na parroquia de Loureiro, Cotobade, o 28 de decembro de 1905 e falecido en Santiago de Compostela o 5 de novembro de 1999.

O festival contou coa interpretación de Cantigas de Antón Fraguas, a cargo do alumnado de 2º, a Poesía de Antón Fraguas "O casamento da Pulga", recitada polo alumnado de 3º, e "As Lendas de Antón Fraguas", espectáculo de narración oral a cargo do cómico Pedro Brandariz.

Ao festival asistiron, ademais dos nenos e das nenas de todo o centro, numerosas familias que o pasaron en grande coas actuacións dos seus fillos e do coñecido cómico Pedro Brandariz, habitual nos programas e nas series de humor da TVG. "Con este festival puxemos o broche de ouro ás actividades realizadas nas aulas durante este mes para homenaxear a Antón Fraguas e conmemorar o 17 de maio, día das nosas letras", expón a comunidade escolar do Sequelo.