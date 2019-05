Escolares y vecinos protestan en el primer día sin pediatra en Monte Porreiro

Niños del colegio Marcos da Portela y vecinos de Monte Porreiro se concentraron hoy ante el centro escolar en un acto organizado por el Anpa y la asociación O Mirador para reclamar al Servizo Galego de Saúde, Sergas, que cubra la plaza del pediatra del centro de salud, que se encuentra sin este especialista desde hoy mismo.

Se trata del primero de varios actos que tendrán lugar a nivel social ante el temor de que el centro de salud se quede sin médico para los menores, como ya ha ocurrido en otras localidades de varias áreas sanitarias. El próximo viernes, 31 de mayo, está convocada una marcha desde Monte Porreiro hasta la Praza de España de Pontevedra para visibilizar el malestar del barrio y los usuarios de la sanidad pública.

El pediatra se jubila el próximo 30 de junio, pero ya ha dejado su plaza para disfrutar de sus vacaciones y días libres pendientes. Por ello, tal y como asegura Carlos Diéguez, las listas para pedir cita para Pediatría se encuentran actualmente cerradas, lo que obligará a las familias con niños a recurrir a Urgencias del Hospital Provincial para que los pequeños enfermos sean atendidos.

Aunque desde la gerencia del área sanitaria se aseguró ayer mismo que la plaza será cubierta, pese a que todavía no hay sustituto, la promesa no convence a los vecinos, que lamentan que no se haya tenido más previsión para solucionar el problema que afecta tanto a Monte Porreiro como al municipio de Barro, con el que se comparte pediatra a media jornada.

"O que queren é privatizar a sanidade e as consecuencias van ser terribles", advierten los vecinos.