"Se abre una puerta para recuperar la ensenada de Lourizán"

-Con la decisión de la Abogacía del Estado de no defender la prórroga de la concesión de Ence, ¿cree que ya no hay vuelta atrás para su marcha de la ría?

-Ahora hay una puerta abierta a que se cumpla la ley y los ciudadanos de Pontevedra y toda la ría puedan recuperar la ensenada de Lourizán. Lo que nos mueve es ese objetivo. No nos negamos a que haya producción industrial de pasta de papel, pero en otra ubicación, no en un espacio de alta calidad ambiental, y que garantice los puestos de trabajo en un polígono estratégico para industria pesada. Muchas ciudades deslocalizaron sus empresas y nosotros no queremos ser menos, y ahora se abre una puerta para conseguirlo.

-Pero mientras no le va no se lo creerá.

-Seguiré luchando por tierra, mar y aire, por la vía social, administrativa y judicial para recuperar la ría y explotar sus potencialidades, que son muchas.

-De no alcanzar la mayoría absoluta, ¿la idea ese seguir gobernando en solitario como en este mandato o se plantea algún pacto?

-Nosotros tenemos una trayectoria. Históricamente hubo tres mandatos de gobierno en coalición. Por lo tanto, de ser el caso, buscaremos un gobierno con planteamiento programáticos en coherencia con nuestras propuestas electorales y nunca tuvimos problemas en hacerlo y volveríamos a repetir. Con doce concejales, como ahora, seguiríamos en solitario.