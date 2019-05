"Mi vida política empieza y acaba en Pontevedra"

-¿Qué ha hecho mal el PP local en todos estos años para que Lores haya llegado a cumplir veinte años en la Alcaldía?

-No cabrían en esta entrevistas todas las cosas en las que hemos fallado, yo incluido, en los últimos años. Muchísimo, muchísimo.

-Deme un par de ejemplos.

-No hemos trabajado en profundidad el rural, no hemos modernizado las estructuras, no hemos sido capaces de regenerar el partido a nivel local, en personas. Todos, yo también, cometimos errores y hace diez meses iniciamos un proyecto cuyo primer paso son estas elecciones y estamos siguiendo la hoja de ruta establecida entonces, para crear estructuras sólidas a varios niveles.

-Esgrime constantemente el pontevedresismo, un concepto que parecía aparcado por el PP con sus anteriores candidatos.

-Yo estoy aquí por Pontevedra. Mi vida política empieza y acaba en esta ciudad, donde vivo y quiero que viva, crezca y trabaje mi hijo. Es preciosa y Lores ha mejorado algunas cosas, pero ya toca cambiar para seguir mejorando porque las ideas están agotadas.