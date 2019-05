"Lo primero que haré será retirar el recurso contra Ence"

- Si logra la Alcaldía, que será lo primero que haga.

-Retirar el recurso del Concello contra Ence (que impugna la prórroga de su concesión y está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Nacional).

-Intuía que sería esa la respuesta, pero hay dos recursos más de Defensa da Ría y Greenpeace, con lo que la causa judicial seguiría adelante.

-Si, hay dos recursos más, pero sería algo simbólico y significativo que el Concello retire un recurso contra la empresa más importante de Pontevedra.

-¿Cómo ve, a día de hoy, el futuro de Ence en Pontevedra?

-Muy mal. Ahora se está encontrado con un gobierno municipal que no apoya a la empresa, al contrario, va claramente contra la mayor empresa de Pontevedra; un gobierno nacional con un cambio de posición del Abogado del Estado y una clara iniciativa para que la fábrica se vaya; y estamos viendo movimientos de la compañía, que es lo más significativo, para que la inversión en Pontevedra se desvíe a otro sitio. Todo eso nos indica que el futuro del empleo en Pontevedra es malo.

-El discurso del empleo lo utiliza el PP desde hace años.

-En estos últimos cuatro años se ha agravado la situación y vemos que el paro es el más alto de las siete ciudades, el paro juvenil y entre las mujeres está disparado y no vemos ninguna alternativa. Pero no me centro solo en el empleo; el modelo de ciudad tiene que llegar a los barrios periféricos, donde hemos encontrado un enorme descontento, como en Mollabao, Monte Porreiro, por no hablar del rural, que está completamente abandonado. Hay muchos aspectos en los que Pontevedra puede mejorar.