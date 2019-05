El enésimo vertido que padece Os Gafos tiñe de blanco gran parte del cauce fluvial

La declaración de un importante tramo del río de Os Gafos como Espacio Natural de Interés Local (ENIL) no ha servido para detener los continuos vertidos que se producen a lo largo de su curso. Pese a que las imágenes del cauce del Gafos con sus aguas turbias por los aportes de lodos, tierras y otras filtraciones son, en cierto modo, habituales; el vertido que se pudo observar ayer en el tramo urbano de este río alarmó al vecindario y a muchos de los usuarios de este espacio natural debido a la intensidad del episodio. En todo el tramo urbano y en buena parte del rural se pudo observar durante buena parte de la mañana de ayer como el Gafos bajaba completamente teñido de una sustancia de un color que oscilaba entre el blanco y el verde.

Fueron integrantes de la Asociación Pola Defensa da Ría quienes, en primera instancia, dieron la voz de alarma sobre este vertido. Se avisó a la Policía Local que acudió a la zona y también movilizó a la empresa encargada de la gestión del agua y el saneamiento en Pontevedra, Viaqua, cuyos técnicos tienen como cometido en estos casos indagar en el origen de esta descarga. Desde esta empresa se señala como posible origen del incidente las obras de construcción de la A-57, en una situación que se repite con cierta periodicidad aunque es más intenso en los días de lluvia, por los aportes y filtraciones, algo que, curiosamente, no ocurría en la jornada de ayer.

Desde la APDR también apuntaban a las obras de la A-57 en A Fracha como posible origen del vertido, aunque también a un sumidero de Tomeza perteneciente de la red de saneamiento y que ayer desbordaba vertiendo sus aguas directamente al río. Desde la APDR, que comunicaron la situación a la directiva de Vaipolorío (al ser el colectivo que lidera la lucha por la recuperación y saneamiento del Gafos) llamaron a la población a que tome conciencia de la importancia de preservar este cauce fluvial y señalan que no solo se podía observar este vertido blanco, sino otro tipo de desperdicios como una enorme rueda de camión y otros residuos sólidos a lo largo del curso fluvial.

También instaban a las administraciones y autoridades como competencias en materia de medio ambiente a que "non deixen de perseguir a quen non respecta o medio ambiente, sexan empresas ou particulares, e ao tempo, desenvolvan campañas de concienciación social entra a población, nomeadamente entre os sectores infantís e xuvenís, que deben ser a esperanza na consecución dun futuro máis respetuoso co nos medio e coa nosa cultura, dado que os ríos e as rías forman parte importante".