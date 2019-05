El BNG prioriza el cuidado de los espacios públicos del municipio

El BNG se fija como prioridad absoluta de cara a el próximo mandato, en el caso de revalidar la Alcaldía con mayoría suficiente, el cuidado y mantenimiento del espacio público donde los ciudadanos realizan las interrelaciones y la cohesión social.

El candidato Miguel Lores explicaba ayer que el BNG apuesta por hacer un "esforzo orzamentario, de control, de xestión, de seguridade e de mantemento de todos os elementos que garanten que o espazo público sexa de alta calidade, accesible e seguro". Afirmaba que el contacto directo con el vecindario es fundamental para este propósito, de ahí "a participación a través dos consellos parroquiais ou de ferramentas dixitais que permitan comunicar calquera deficiencia e resolvela no prazo máis curto posible".

Para Lores "os pontevedreses teñen un grao de esixencia elevadísimo á hora de formular como debe ser o espazo público e como debe estar coidado. Ese grao de esixencia aparece unha e outra vez nos correos que se receben no formulario da páxina web, nos Consellos Parroquiais, nas asembleas a pé de rúa, nas chamadas aos servizos técnicos ou no deseño participado de cada programa de promoción económica, cultural, deportivo, etc..

Precisamente, señala el nacionalista, "ese nivel de esixencia, combinado co esforzo colectivo que fai Pontevedra unha e outra vez e que permite contar por éxitos cada obxectivo que se propón (o ITU Multisport é o último exemplo), é un pulo imprescindíbel para que o Modelo Pontevedra teña un nivel de calidade que nos coloca na primeira liña das cidades do mundo".

El BNG quiere dar respuesta a ese nivel de exigencia de Pontevedra poniendo todos los recursos de la administración municipal al servicio del mantenimiento y cuidado del espacio público.

Entre las medidas que se van a adoptar por parte del Bloque, destacan la mejorar todas las herramientas (administrativas, telemáticas, órganos de participación) que permiten a los ciudadanos comunicar cualquier deficiencia que se deba corregir en el espacio público.

Lórix Magazine

Por otra parte, el BNG presentó ayer el segundo y último número del Lórix Magazine "saído do forno" y recogiendo "á máis rabiosa actualidade política da cidade, da última semana da campaña" en forma de cómic. El autor es el dibujante Kiko de la Silva y la tirada es de 20.000 ejemplares, al igual que en el primer número.

En la presentación estaba buena parte de la candidatura, y el cabeza de lista, Miguel Lores destacó que "fronte a tristura da campaña, certo resentimento e, incluso, os malos fumes de Ence presentamos a segunda entrega do Lórix Magazine porque queremos darlle un sorriso a esta campaña, alegría, ilusión, sentido do humor que fai moita falta".