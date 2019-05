El PP presenta un proyecto de humanización integral de Raxó

El Partido Popular de Poio ha presentado su proyecto de humanización integral para la parroquia de Raxó, desde el litoral hasta el interior. El candidato a la alcaldía, Ángel Moldes, destacó que este proyecto del PP pretende aumentar la seguridad y la calidad de vida de todos los vecinos vecinas porque para los populares "Raxó existe".

En palabras del portavoz popular, "o paseo litoral de Raxó, na actualidade, está totalmente deteriorado e, se a veciñanza danos o seu apoio, imos humanizar este paseo en dúas fases: a primeira sería acondicionalo e dotalo de servizos básicos de calidade. Durante os meses de inverno, outono e primavera convivirán as persoas cos turismos pero, a diferenza de como o fan agora, con seguridade, e nos meses de verán serán únicamente as persoas as protagonistas para así ter maior seguridade e mellorar a calidade de Raxó. Instalaríase mobiliario urbano móbil para que non sexa un problema a hora de retiralo para que poidan circular os turismos".

Los populares anuncian que la segunda fase de humanización de este paseo litoral sería la conexión del vial de Raxó con Sanxenxo, pero para eso el Concello de Sanxenxo tiene que recepcionar primero las vías de las urbanizaciones de A Granxa y Os Cotos.

Moldes pide no olvidar que en la temporada estival la población de Raxó se quintuplica y los servicios con los que cuenta esta parroquia en la actualidad "non están preparados nin para a poboación de todo o ano".

Ángel Moldes anunció también actuaciones en las zonas interiores de Raxó, como por ejemplo la prevista en la plaza de Caneliñas: "Queremos dotar a esta praza da humanización e acondicionamento que necesita. Serán os veciños e veciñas os que escollan que tipo de materiais vanse utilizar e se se quere incorporar a posibilidade de estacionar turismos na mesma. A idea é humanizar a zona coas prioridades da veciñanza e enchela de contidos culturais e de ocio en datas concretas", explicó el candidato a la alcaldía.