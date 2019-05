La Plataforma Veciñal Sanxenxo acuerda su disolución ante la falta de relevo en la directiva

La Asociación Plataforma Veciñal Sanxenxo se disuelve después de que a la última asamblea convocada no se presentaba ninguna candidatura. El escaso apoyo ha llevado a los actuales responsables del colectivo a tomar esta decisión y cesar en el cargo tras cuatro años y medio.

En un comunicado, la asociación señala que "entimos moito a decisión de poñer punto e final a esta etapa. Unha decisión que dalgunha forma é de todas e todos. E agardamos que algún día non faga falla loitar a pé de rúa para reivindicar un boa xestión municipal e uns dereitos que per se deberán estar en primeira liña de cada programa electoral e materializarse no mandato de maneira prioritaria. Ogallá, nun futuro non moi lonxano, o interese polas asociacións veciñáis, xuvenís, de maiores, culturáis, deportivas, de artesáns, educativas, de benestar animal, medioambientais non teñan que agardar a ser escoitadas en época de campaña. Ogallá poidamos construir entre todas e todos un Sanxenxo de todo o ano e conformemos sempre unha masa crítica que represente a loita polos intereses xerais".

Durante el transcurso de la asamblea se fueron resolviendo punto por punto todos los aspectos de la orden del día publicada, incluido un breve recorrido audiovisual por las diferentes actuaciones emprendidas desde la APVS mediante concentraciones y manifestaciones, instancias, denuncias, recogida de firmas, reunión con los representantes a nivel municipal, charlas informativas, etc. Cabe recordar que este clectivo se movilizó contra el catastrazo, los desahucios, hepatitis c, defensa de la sanidad pública, defensa del medio ambiente, regeneración de A Lanzada y protección dunar, pensiones dignas, gestión municipal de los espacios públicos. etc .

Asimismo, sobre los gastos e ingresos, la asociacion cuenta con 461,83 euros y la asamblea decidió donarlos al colectivo Peludos Invisibles por su lucha en defensa de los animales.