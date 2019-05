"Hicimos todo lo posible para no tener que ir sin Marea"

La encuesta publicada por el decano deja a Podemos sin representación en el Concello. El cabeza de lista, José Ramón Otero, no pierde la esperanza (incide en que "es muy arriesgado" aventurar un resultado a una semana vista) pero lamenta la desunión con Marea, que podría penalizar a ambos. "Hicimos todo lo posible para no tener que ir Marea, para no ir separados, es mi libro de cabecera", señala. La nota positiva es que es el candidato más valorado, algo que halaga a Otero pero también le sorprende: "No sé por qué, soy una persona normal, honesta, me gusta hablar claro. Me alegra mucho esa valoración pero no sé cómo se llegó a esa conclusión". La mala noticia es que solo lo conoce el 14% de los encuestados, que atribuye a que "no estamos en el día a día del Concello y nuestra campaña no es tan visible, nos centramos en las redes sociales y en el programa, que no digo que sea más importante que las personas, pero a la par"