Carmela Silva asegura que el proyecto de comarcalización de bomberos "nunca existió"

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al vicepresidente, Alfonso Rueda, de "mentir en todo el tema de la comarcalización de bomberos", un proyecto que en su opinión "nunca existió" en realidad más que en los anuncios del Ejecutivo gallego y que vuelve a la actualidad después de que un incendio obligase el pasado fin de semana a desalojar a los ocupantes de 21 viviendas de un edificio de Marín.

En el operativo puesto en marcha por el 112 participaron Bombeiros do Morrazo, de Pontevedra y O Salnés, que fueron requeridos unas horas después de iniciado el siniestro para hacer frente a las llamas. A propósito de la comarcalización de estos servicios para poder actuar de un modo más efectivo y coordinado, la presidenta provincial incidió durante su comparecencia de esta mañana, 20 mayo, en que la pregunta habría que trasladarla a Alberto Núñez Feijóo y a Alfonso Rueda, para los que "nunca fue una apuesta real", como pone de manifiesto que ninguno de ellos se reunieron "ni con el alcalde de Pontevedra ni con el de Vigo".

El plan de comarcalización de Bomberos de la Xunta es "palabrería", en opinión de la titular del Ejecutivo provincial, al que nunca se destinaron "ni recursos, ni un estudio serio" o dotación en temas como recursos humanos. "La Xunta debería liderar un gran plan pero no, no están ocupados con lo que pasa en esta provincia", criticó antes de acusar al Ejecutivo gallego de no pronunciar "ni una palabra" en temas clave para el futuro de las Rías Baixas como la política industrial, el apoyo al turismo, "que es cero" o de la atención primaria en sanidad. "Tampoco hablaron de esa mentireira comarcalización que nunca existió. Decían que la tenían muy avanzada en otras provincias ¿Conocen otra comarcalización en otras provincias?" concluyó.