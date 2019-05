Marea festexa o Día das Letras cunha lectura de textos de Castelao

Marea Pontevedra festexou o día das Letras Galegas cunha lectura colectiva de textos de Castelao. O acto estivo presidido polo presidente do ateneo, Xaime Toxo, e nel participaron Luís Rei e Teresa Casal, acompañados de outros membros da candidatura do colectivo cidadá. "Hai 100 anos que un dos grandes valedores da nosa Pontevedra e do pobo galego chegou a Boa Vila. O namoramento foi mutuo e rápido, pronto aquel rianxeiro converteuse nun pontevedrés, e pronto a cidade comezou a absorver todo o seu legado", lembraron.

