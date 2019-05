Os veciños do Burgo traballaron arreo un ano máis para poñer o ramo ao Día das Letras co seu alfombrado floral. Tras empregar días na recollida e clasificación do material, onte xuntaron esforzos durante horas a fin de cubrir o chan cun deseño de pétalos e verdes que reproduciu a imaxe de Fraguas, o mestre da parroquia de Loureiro.