Os socialistas porán fin "a anarquía da recollida do lixo"

Poñer fin a un sistema de recollida de lixo "anárquico e que deixa emporcadas moitas zonas emblemáticas da cidade" é o principal obxectivo do Plan de Regulación e Soterramento de Contedores que oa Agrupación Municipal do PSOE quere desenvolver durante o vindeiro mandato. Segundo explica o candidato, Tino Fernández, para deseñalo, os socialistas realizarán un estudo que determinará as "áreas sensibles" de Pontevedra "nas que sexa preciso o soterramento e/ou a implantación de medidas alternativas que permitan unha recollida máis intensiva".!

Fernández, resulta moi evidente que, tanto no que atinxe aos horarios de recollida como á acumulación de lixo en diversos puntos do casco urbano, "o sistema actual non está a funcionar". Na súa opinión, o modelo de Pontevedra debe optar por "uns procedementos máis modernos, e verá a viabilidade de quitar os contenedores de día e de colocalos, recollelos e retiralos de noite".