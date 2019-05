Rafa Domínguez: "Los clubes deportivos recibirán las ayudas en tiempo y forma"

"Mi agradecimiento a todos los clubs deportivos de Pontevedra por la labor que desarrollan con nuestros jóvenes y por llevar el nombre de nuestra ciudad allá donde van". El candidato popular a la Alcaldía, Rafa Domínguez, acompañado por la diputada autonómica, Lupe Murillo, mantuvo ayer un encuentro con más de una treintena de representantes de los clubes deportivos del municipio a los que pudo trasladar sus propuestas en materia deportiva, además de escuchar sus inquietudes y necesidades.

"Tenemos que poner en valor nuestro deporte local", señaló, "no podemos consentir que Lores lleve tres años sin pagar a los clubs deportivos de Pontevedra. Los grandes eventos deportivos están fenomenal, hay que seguir apostando por ellos, pero no puede ser a costa de no pagar a los clubs de la ciudad que son los que hacen el trabajo día a día", destacó.

Domínguez se compromete a pagar las subvenciones en el mismo año y a elaborar un calendario para poner al día los atrasos".