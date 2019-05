Máis de mil alumnos de 18 centros celebran no Correlingua que son herdeiros da nosa fala

Máis de 1.000 alumnos de 18 centros de Pontevedra, pero tamén de outras vilas coma Pontecesures ou Meis, participaron onte na final do Correlingua 2019. A festa foi a derradeira das 12 etapas nas que se dividiu este ano a carreira pola lingua.

Entre os cativos e mozos que tomaron parte na carreira, pequenos de escolas infantís de apenas 3 anos ou usuarios dos centros de Amencer-Aspace de atención a persoas con parálisis cerebral e outros trastornos neuromotores.

O galego é a fórmula foi o lema desta edición, na que se incidiu na necesidade de que os nenos sexan formados en galego, que a nosa lingua esté presente en todas as materias do ensino, inclusive as do ámbito científico.

Organizados por idades, os nenos realizaron un dos dous percorridos e despois celebrouse unha festa na Ferraría. Exerceu de presentador o regueifeiro e zanfonista Luís o Caruncho.

O Correlingua quere promover a reflexión sobre a nosa situación lingüística e a necesidade de defender o galego dende a nenez, contribuindo a manter vivo un dos nosos máis importantes patrimonios, implicando ás novas xeracións no mantemento desta herdanza.

Foi un multitudinario e divertido limiar dos numerosos actos que se celebrarán hoxe en Ponteedra co gallo do Día das Letras, adicado este ano a Antonio Fraguas. Haberá libros, música, contacontos ou xadrez, entre outras actividades.

Dez librarías da cidade promocionarán a lectura en galego nos Soportais da Ferraría. Na avenida de Santa María celebraranse simultáneas de xadrez e a partires das 12 horas A Peregrina acollerá a concentración Máis que nunca, queremos galego.

A praza do Teucro será escenario a partir das 17.390 horas da Festa da Lingua (que se trasladará á Casa Azul no caso de chuvia) e de novo Curros Enrriquez será escenraio do acto oficial de homenaxe. Comezará ás 19.30 horas en Curros Enríquez.